La negativa dels metges a fer hores extra força l'ajornament del 14% de les operacions no urgents

La iniciativa Ni un minut més impulsada pel sindicat Metges de Catalunya com a mesura de pressió contra el Govern comença a donar els seus fruits. El Departament de Salut calcula que un 14% de les operacions no urgents del sistema sanitari públic es van haver de cancel·lar la setmana passada per la protesta dels metges a no fer hores extra, a la qual s’han adherit 234 serveis de mig centenar d’hospitals. Són dades de la conselleria facilitades a l'Agència Catalana de Notícies (ACN), aquest ha estat el primer impacte de la campanya organitzada pel sindicat majoritari del sector, tot i que des de Salut remarquen que les intervencions s’estan reprogramant i no corresponen a procediments oncològics ni urgents.
Salut també ha xifrat en un 16% les endoscòpies no urgents que es van haver de reprogramar la setmana passada. Contraposant les dades esgrimides per la conselleria, des del sindicat impulsor de la campanya indiquen que s’haurien ajornat 1.000 exploracions setmanals programades fora de la jornada ordinària de treball al Servei de Radiologia de l'Hospital Taulí de Sabadell. Entre aquestes proves, hi hauria 240 TAC abdominals. Aquestes dades, però, s'han recollit des de l'organització sindical -tal com indica l'ACN- i no provenen de fonts oficials de la direcció del centre sanitari.
La campanya Ni un minut més, impulsada fa unes setmanes i que, des de llavors, s'ha anat estenent arreu del país, insta el col·lectiu a no assumir activitat voluntària planificada fora de la jornada ordinària i les guàrdies, les anomenades "peonades". Des que el sindicat va fer la crida a sumar-se a la campanya, s’hi han adherit més de 200 serveis d’hospitals i 31 centres entre CAP i centres de salut mental. El sindicat majoritari dels facultatius catalans manté aquesta campanya després d’haver fet dotze jornades de vaga des de la tardor per demanar un conveni propi i mesures sobretot davant la sobrecàrrega laboral i per recuperar la qualitat assistencial, com eliminar les guàrdies de 24 hores o més temps per visitar els pacients en l’atenció primària.
Els metges amenacen amb "escalar el conflicte"
El dimecres d'aquesta mateixa setmana els metges del país van tornar a sortir al carrer per fer sentir la seva veu contra la reforma de l'Estatut Marc del govern espanyol, però també contra el Departament de Salut. Liderats pel sindicat Metges de Catalunya, els facultatius del país amenacen amb "ulsteritzar la sanitat" després de l'estiu amb una vaga indefinida, tal com planteja el comitè de vaga estatal. Aquestes van ser les paraules del secretari general de l'organització sindical majoritària, Xavier Lleonart, que s'ha emmirallat en el conflicte nord-irlandès per descriure l'escenari que plantegen els metges davant la manca de negociació de l'administració. Avisa que estan disposats a "escalar més" el pols fins a fer "impracticable" la gestió del sistema sanitari del país.
"Senyor Salvador Illa, va per vostè. Vostè no es pot quedar al marge, no pot fer d’estruç i ficar el cap sota l’ala. Ha de sortir, perquè si no, passat l’estiu, això li passarà per sobre", ha exclamat Lleonart amb contundència, que ha dit que faran tot el que estigui al seu abast "perquè la gestió del sistema sanitari es converteixi en impracticable". En aquesta línia, davant les manifestacions constants del col·lectiu, lamenta que la conselleria que dirigeix Olga Pané continuï actuant com si el conflicte no fos de la seva competència.