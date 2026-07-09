Detenen un home per drogar i fer tocaments a dones al barri de Vallvidrera

Els Mossos d’Esquadra han detingut un home per drogar i fer tocaments a dones al barri de Vallvidrera de Barcelona, segons ha avançat La Vanguardia i ha confirmat el cos a l’ACN. Segons els diaris, era el líder d’un grup de meditació. Els fets es remunten a finals del 2023 i el setembre del 2024, però la detenció es va produir el passat 5 de juliol al Baix Ebre.\r\n\r\nL’home havia marxat del país i s’havia cursat una ordre de detenció, però els Mossos finalment el van localitzar a Catalunya i el van arrestar per dues agressions sexuals i un delicte contra la salut pública. L’home, de 45 anys, no té antecedents i va passar a disposició judicial l’endemà de la detenció.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nSocietat\r\nDetingut un sensellar per matar un jove amb qui convivia en un assentament a Cubelles\r\n\r\n