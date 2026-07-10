Moren 12 persones en un incendi forestal a Almeria

Com a mínim 12 persones han mort a l'incendi forestal que s'ha declarat aquest dijous en un paratge del municipi de Los Gallardos, a la província d'Almeria, segons ha informat el 112 d'Andalusia. En un primer moment, el balanç era de sis víctimes mortals, però els efectius dels serveis d'emergències han trobat sis cadàvers més atrapats a l'interior de diversos vehicles mentre intentaven fugir de les flames.
El conseller andalús de Sanitat, Presidència i Emergències, Antonio Sanz, ha assenyalat que es tracta de l'incendi "de pitjors més conseqüències fins ara" a la regió, i l'ha qualificat de "tragèdia sense precedents". En aquest sentit, ha reiterat el condol als familiars i amics de les víctimes. "El dolor és immens. Andalusia està de dol i el nostre cor està amb Almeria i amb tots els afectats", ha traslladat el conseller en declaracions recollides en una nota de premsa de la Junta d'Andalusia.
Davant l'evolució de l'incendi, la situació s'ha elevat al nivell 2 de la fase d'emergència i 150 efectius del Servei d'Extinció d'Incendis Forestals d'Andalusia treballen contra les flames. El centre coordinador d'emergències també ha activat el Centre Operatiu Provincial (COP) d'Infoca, els bombers, la Guàrdia Civil, la Unitat de Policia Nacional espanyola Adscrita a la comunitat, el Grup d'Emergències d'Andalusia (GREA) i l'empresa subministradora d'energia. Tanmateix, s'hi sumaran efectius del Segon Batalló d'Intervenció de la Unitat Militar d'Emergència (UME), que ja han sortit de la base de Morón en direcció a Almeria.
El vent dificulta les tasques d'extinció a Almeria
Infoca ha indicat que s'han registrat ratxes de vent de fins a 70 quilòmetres per hora, la qual cosa complica les tasques d'extinció en una zona d'espartars especialment seca. Per això, Sanz ha demanat la màxima prudència a la població, que evitin la zona de l'incendi i que segueixin les indicacions dels serveis d'emergència.
Per part seva, el president de la Junta d'Andalusia, Juanma Moreno, també ha destacat la "complexitat" de l'incendi. "Estem preocupats i molt pendents. Màxima cautela tota la nit, per favor", ha escrit a les xarxes socials.