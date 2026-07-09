Els Mossos d'Esquadra de l’Àrea Regional de Transports Urbans (ARTU) de la Regió Policial Metropolitana de Barcelona van detenir, el passat 26 de juny, dos homes de 23 i 25 anys com a presumptes autors d’un delicte de robatori amb violència i intimidació. Segons ha informat l’ACN, els agents -que patrullaven a l’estació Universitat de l'L1 del metro de Barcelona- van trobar-hi dos individus a qui van reconèixer com a presumptes autors d’una estrebada d’una cadena d’or quatre dies abans.
Els fets van tenir lloc el 22 de juny a l’estació de metro Espanya, quan dos joves van envoltar un home que duia una cadena d’or d’alt valor mentre es disposava a sortir al carrer. Mentre un dels nois increpava la víctima per distreure'l, l’altre va aprofitar la situació per sostreure-li el penjoll mitjançant el mètode de l’estrebada. Immediatament després, tots dos van fugir corrents: un cap a la via pública i l’altre cap a l’interior de l’estació. Un cop a l’andana i en adonar-se que no tenia escapatòria, el jove va fugir per les vies en direcció a l’estació d’Hostafrancs.
En vista del "risc imminent" per a la seva integritat i per a la seguretat de la circulació ferroviària, Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) va tallar temporalment el servei dels combois que circulaven per la línia 1. Per la seva banda, un dels agents que estava visionant les càmeres de seguretat va informar una patrulla del robatori que acabava de tenir lloc a l’estació Espanya. En aquell moment, tot i que es va poder atendre la víctima, els autors del fet van aconseguir fugir.
Quatre dies després, el mateix agent que havia visionat les imatges en directe, juntament amb altres membres de l’ARTU, va reconèixer els dos presumptes autors a l’estació Universitat. Els agents els van aturar, els van identificar i els van detenir. Els detinguts, que acumulen quatre antecedents policials per fets similars, van passar a disposició judicial el 28 de juny.
Descens dels fets delictius
La xarxa de metro de TMB disposa d’aproximadament 10.000 càmeres de videoprotecció repartides entre combois, vestíbuls d’estacions i la resta d’infraestructures. Les imatges enregistrades són visionades en directe tant pel personal de l’operador metropolità com pels agents de l’ARTU dels Mossos d’Esquadra. Aquest sistema permet als cossos policials detectar fets delictius, identificar-ne els autors i coordinar l’operativa amb les patrulles desplegades sobre el terreny per atendre incidents i perseguir l’activitat delictiva.
Pel que fa a les dades delinqüencials a la xarxa de metro el nombre de fets delictius es van reduir un 38% entre els mesos de gener i maig de 2026, respecte del mateix període de l’any passat. En concret, el descens de robatoris violents al metro ha disminuït més d’un 46%.