Reobren el cas contra els mossos investigats per ajudar Puigdemont a marxar de Barcelona

L’Audiència de Barcelona ha reobert la investigació contra tres mossos d’esquadra per presumptament ajudar l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont a fugir de Barcelona l'agost del 2024. En una interlocutòria avançada per Vilaweb i a la qual ha tingut accés l'ACN, els magistrats revoquen l'arxivament per part del jutjat d'instrucció i avalen els recursos de Fiscalia, Vox i Hazte Oír. L'Audiència diu que hi ha indicis que la presència dels tres agents fora de servei el dia i al lloc dels fets "no era merament casual".
Segons l'Audiència, l'absència de contactes telefònics entre els tres mossos o entre ells i altres persones relacionades amb els fets és "irrellevant, perquè pot ser conseqüència d'una mesura de seguretat elemental". Els magistrats coincideixen amb la fiscalia i no veuen cap delicte de desobediència a l'autoritat judicial o encobriment, però sí l'omissió del deure de perseguir delictes. "Amb independència de l’auxili que prestessin, els agents no van prendre les mesures que tenien a l’abast per a promoure la persecució del possible responsable de diversos delictes en fase d’investigació”, diuen en la resolució.
“La circumstància que es trobessin fora de servei per vacances o permisos no hauria de ser cap obstacle per a l’apreciació del delicte”, afegeixen. Per això, reobre la causa i ara el jutjat d'instrucció haurà de decidir si ordena més diligències d'investigació o conclou la instrucció i la deixa a punt de judici. El tribunal entén que els fets atribuïts als mossos investigats podrien constituir un delicte recollit a l'article 408 del Codi Penal, castigat amb una pena d'inhabilitació especial per a ocupació o càrrec públic de sis mesos a dos anys, per deixar "intencionadament" perseguir un delicte.
Aclareix que el fet que estiguessin de vacances o permisos no hauria de ser un obstacle per a l'apreciació de tal delicte, citant jurisprudència del Tribunal Suprem, ja que els membres de la policia han d'intervenir "sempre en defensa de la llei i seguretat ciutadana" i per això incorrin en responsabilitat criminal fins i tot quan es trobin fora de servei. El tribunal considera que els fets investigats podrien suposar una omissió del seu deure de perseguir delictes en no adoptar "les mesures al seu abast per promoure la persecució de diversos delictes", però sosté que no encaixen en un delicte de desobediència, com assenyalaven les acusacions.