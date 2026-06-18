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Política

El Consell de la República carrega contra l'herència rebuda de Puigdemont i Comín

  • Trobada del Consell de la República -

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Publicat el 18 de juny de 2026 a les 19:25

El govern del Consell de la República ha carregat contra l'herència rebuda de l'antic govern, comandat per Carles Puigdemont i Toni Comín. La direcció, encapçalada pel president Jordi Domingo, va reunir-se el 6 de juny a l'ermita de Sant Sebastià de Santa Eulàlia de Riuprimer per fer balanç de la primera etapa del mandat. A través d'un comunicat difós aquest dijous, l'entitat ha considerat que han deixat enrere el "mal moment" en què es trobava: "Hem passat del desencís a l’ambició", ha apuntat Domingo. El president del Consell ha destacat la creació dels consells locals, arribant ja a una setantena i triplicant-se respecte l'inici de mandat. Domingo, a més, va posar de manifest que les limitacions del Govern s’estan traduint en un col·lapse dels serveis bàsics del país. “L’educació està desfeta, pero la sanitat està a punt d’esclatar”, va denunciar Domingo.

 

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