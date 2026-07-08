Els Mossos investiguen un tiroteig al barri del Putxet de Barcelona

Els Mossos d'Esquadra investiguen un nou tiroteig a Barcelona. Aquest cop, l'incident amb arma de foc ha tingut lloc al barri del Putxet, al districte de Sarrià-Sant Gervasi. Segons ha avançat El Caso i ha confirmat l'ACN, la policia catalana ha rebut l'avís de l'incident a les 5.52 hores de la matinada d'aquest dimecres.\r\n\r\nEl tiroteig s'hauria produït al carrer Ferran Puig, just a tocar del parc del Turó del Putxet. De moment, no hi ha constància que cap persona hagi resultat ferida. La policia ha obert una investigació per esclarir els fets.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nSocietat\r\nPresó provisional per al detingut per la mort a trets d'un menor al parc de la Pegaso de Barcelona\r\n\r\n\r\nSet morts per arma de foc a Catalunya\r\n\r\nL'assassinat d'un menor al parc de la Pegaso de Barcelona de la setmana passada va ser la setena víctima mortal per arma de foc registrada a Catalunya aquest 2026. La consellera d'Interior, Núria Parlon, porta setmanes complicades per gestionar l'augment dels tirotejos: en només dos mesos, hi ha hagut un parell de morts a la Zona Franca de la capital catalana i un assassinat al carrer Balmes, a tocar d'una comissaria, a plena llum del dia.\r\n\r\nEls darrers anys han anat creixent els incidents que impliquen trets amb armes de foc -del 2024 al 2025 es va passar de 69 casos a 93, mentre que el 2023 n'eren una cinquantena- i això té diferents motius.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nSocietat\r\nJa són set les morts per arma de foc a Catalunya durant el 2026 Oriol March\r\n\r\n