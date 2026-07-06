Els Mossos detenen dos veïns de Badalona per un robatori violent en una botiga de telefonia de Ripollet

Els Mossos d'Esquadra van detenir el 3 de juliol dos homes, veïns de Badalona, com a presumptes autors d'un delicte de robatori amb violència i intimidació. A més, se'ls atribueixen delictes de conducció temerària, desobediència greu als agents de l'autoritat i pertinença a grup criminal. Els fets van tenir lloc cap a un quart de nou del vespre de divendres, quan un ciutadà va informar la policia d'un atracament en una botiga de telefonia de la rambla Sant Esteve de Ripollet. Els atracadors duien la cara tapada i van amenaçar el responsable de la botiga amb un martell per sostreure telèfons mòbils d'alta gamma exposats a l'aparador, van carregar els dispositius en una motxilla i van fugir en un cotxe. \r\n\r\nPocs minuts després, una patrulla dels Mossos va localitzar el vehicle sospitós quan sortia de Ripollet en direcció a Barcelona per l'N-150 i es va iniciar un seguiment policial fins a l'avinguda Meridiana de Barcelona, on els agents van poder detenir dos dels tres viatgers del vehicle. Durant la fugida, la motxilla va ser llençada des del cotxe i recuperada posteriorment pels Mossos a l'autopista C-58 amb tots els dispositius sostrets a l'interior.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nSocietat\r\nEls Mossos investiguen si un caporal «va incitar» a insultar Pedro Sánchez durant un acte oficial\r\n\r\n