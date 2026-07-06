Els Mossos investiguen si un caporal «va incitar» a insultar Pedro Sánchez durant un acte oficial

Els Mossos d'Esquadra han obert una investigació interna per aclarir l'actuació d'un caporal de l'Àrea Regional de Recursos Operatius (ARRO) de Barcelona que divendres passat hauria cridat "Pedro Sánchez" durant el discurs de cloenda d'un curs de formació celebrat a l'Auditori de l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya (ISPC), a Mollet del Vallès. El procediment haurà de dirimir si l'agent buscava incitar que els assistents insultessin el president del govern espanyol amb un "fill de puta", càntic reivindicat en reiterades ocasions per seguidors i votants d'extrema dreta.
La investigació s'ha iniciat després que els responsables de l'ARRO de Barcelona demanessin obrir una "informació reservada" (IR) per esclarir els fets. Segons ha avançat la periodista Anna Punsí, a l'acte hi assistien més de 200 policies, entre agents i comandaments.
Segons diversos testimonis, després que el caporal pronunciés el nom de Pedro Sánchez, dos o tres policies sí que haurien respost amb crits de "fill de puta", mentre que la majoria dels presents van mantenir un "silenci incòmode". L'IR obert a l'agent en qüestió és un procediment intern que permet recopilar informació abans de decidir si s'obre un expedient disciplinari. De moment, els Mossos investiguen què va passar durant l'acte i si la conducta del caporal és susceptible de comportar "responsabilitats disciplinàries".
El cas "Fuoli"
L'episodi recorda el que es va viure durant la celebració de l'ascens del CE Sabadell a Segona Divisió d'aquest mes de juny. La polèmica va esclatar quan el porter arlequinat Diego Fuoli va agafar el micròfon des del balcó de l'Ajuntament i va iniciar el crit de "Pedro Sánchez...", que els aficionats van completar amb "fill de puta". L'escena va sorprendre alguns dels seus companys d'equip, que reaccionaven tapant-se la cara o rient davant les paraules del porter.
Davant l'allau de crítiques, el CE Sabadell va emetre un comunicat oficial en què "lamentava" i "condemnava" les paraules de Fuoli, assegurant que "no representen els valors ni l'esperit de l'entitat" i recordant que "l'emoció i l'eufòria del moment no poden fer-nos perdre de vista els principis de respecte i convivència que han de presidir qualsevol acte públic". Hores més tard, el mateix Fuoli també va demanar disculpes en un comunicat, assegurant que havia estat una "gracieta sense maldat". La polèmica, però, sortir de les xarxes socials i la Federació d'Associacions Veïnals de Sabadell (FAVS) va presentar una denúncia davant el jutjat de guàrdia de la ciutat contra el porter del Centre d'Esports Sabadell pels fets ocorreguts durant la celebració.