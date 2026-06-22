La FAV denuncia el porter del Sabadell Diego Fuoli per un «delicte d'odi» en la celebració de l'ascens

La Federació d’Associacions Veïnals de Sabadell (FAVS) ha presentat una denúncia davant del jutjat de guàrdia de la ciutat contra el porter del Centre d’Esports Sabadell Diego Fuoli, pels fets ocorreguts durant la celebració institucional de l’ascens a Segona Divisió, segons ha publicat el Diari de Sabadell. L’entitat considera que els càntics proferits durant l’acte institucional a la plaça de Sant Roc podrien ser constitutius d’un presumpte delicte d’odi. El futbolista va instar els assistents a completar una expressió ofensiva contra el president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, des del balcó de l'Ajuntament.\r\n\r\nL’entitat ha anunciat que aquesta és la primera acció tres actuacions concretes. La segona consisteix en una instància registrada a l’Ajuntament de Sabadell perquè el consistori valori la possibilitat de declarar Fuoli persona non grata. Finalment, la FAVS ha reclamat al Centre d’Esports Sabadell l’obertura d’un expedient disciplinari “contundent” contra el jugador.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nEsports\r\nPolèmica en la celebració de l'ascens del Sabadell: el porter Diego Fuoli incita l'afició a insultar Pedro Sánchez\r\n\r\n