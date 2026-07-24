L'Ajuntament de Sabadell prorrogarà el contracte de neteja viària i recollida de residus

El consell plenari de l'Ajuntament de Sabadell prorrogarà l'actual contracte de neteja viària i recollida de residus per un període de tres anys. La qüestió es debatrà en el consell plenari que se celebrarà aquest dilluns 27 de juliol. Segons ha explicat el consistori en un comunicat, la durada de la pròrroga s'ajusta al calendari de treball previst per la consultora especialitzada contractada per aquest procés. Aquesta mesura permetrà mantenir la continuïtat del servei mentre es redacten els plecs contractuals per licitar el nou contracte.
Així mateix, s'ha completat la renovació integral de la maquinària del servei de neteja viària i recollida de residus amb set nous vehicles, una actuació que suposa una inversió superior als 1,8 milions d'euros. Amb aquesta adquisició culmina el procés de modernització de la flota, iniciat amb una inversió de prop de 14 milions d'euros que va permetre incorporar 123 noves màquines.
Els nous vehicles que s'incorporen a la flota
Aquesta nova inversió del consistori sabadellenc permet incorporar al servei quatre recol·lectors de residus, dos rentacontenidors i un camió elèctric auxiliar. Amb aquestes set noves màquines es culminarà la renovació integral de la maquinària del servei de neteja viària i recollida de residus de Sabadell, consolidant així un servei més eficient, sostenible i adaptat a les necessitats actuals de la ciutat.
La renovació iniciada a finals de l'any 2025 amb la incorporació de 123 màquines i una inversió de prop de 14 milions d’euros va suposar una transformació integral dels equips que treballen diàriament als carrers. La ciutat va incorporar, entre d'altres, escombradores elèctriques, fregadores de voreres d'alta pressió, miniescombradores, vehicles d'hidroneteja, cisternes de baldeig i nous camions de recollida de residus.