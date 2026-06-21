Joan Jubany, sobre l'assassinat de la seva germana: «Qui ho va fer, que ens ho expliqui i ens deixi tancar el cercle»

"Nosaltres el que volem saber és la veritat", això és el que ha dit Joan Jubany, el germà d'Helena Jubany, assassinada l'any 2001, sobre la investigació del cas a El Suplement de Catalunya Ràdio. A principis de juny, el cas tornava al focus mediàtic després que la jutgessa que instrueix el cas denegués la petició del principal acusat, Santi Laiglesia , d'ampliar el termini per presentar l'escrit de defensa.
Jubany ha expressat que, més enllà del judici, el que realment importa per la família és "saber la veritat", fet que els permetria "tancar el cercle" després de més de vint anys d'investigació i recopilació de proves. Tot i que el germà d'Helena Jubany no està segur sobre si aconseguiran saber qui va ser l'assassí, confia que "ens hi acostarem tot el que puguem", explica al programa de Roger Escapa.
Lluny d'una veritat demostrada judicialment, fet que suposaria el tancament del cas, Joan Jubany indica que ja tenen "prou elements com per a fer-nos una idea bastant precisa", en referència a les acusacions al principal sospitós, Santi Laiglesia.
En ser preguntat sobre la llibertat que ha gaudit el suposat assassí durant aquests 25 anys sense ser condemnat Jubany ha contestat: "Me la porta fluixa. El que hagin fet o el que els hi pugui passar quan hi hagi sentència me la porta fluixa". Per al germà d'Helena Jubany l'objectiu no és buscar "revenja" o "càstig", sinó "saber la veritat". En aquest sentit, ha demanat "a qui ho hagi fet" que s'entregui i ho expliqui perquè la família pugui "tancar el cercle" després de dues dècades.
Joan Jubany Itxart, pare d'Helena Jubany, mor sense saber la veritat
Només fa una setmana va morir Joan Jubany Itxart, pare d'Helena Jubany, als 81 anys, segons va confirmar l'Ajuntament de Mataró, on va nàixer. Era mestre de llengua i literatura i va ser una figura compromesa amb la defensa del català i amb l'antifranquisme. A més, es va comprometre amb la reivindicació de justícia pel cas de la seva filla i l'any 2008 va fundar l’Associació cultural Helena Jubany i Lorente, de la qual era president. Amb aquesta associació la família tenia com a objectiu mantenir viva la seva memòria i impulsar l'esclariment dels fets.