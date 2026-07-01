Un camió cisterna tanca el pas a una grua després d'una picabaralla a la C-58, a Sabadell

Una picabaralla entre un camió cisterna i una grua de vehicles ha generat moments de tensió aquest dimecres a la C-58, a l'altura de Sabadell i en sentit Terrassa. Segons es pot veure en un vídeo difós a les xarxes socials, la disputa s'hauria originat arran d'una maniobra de canvi de carril que ha acabat amb una topada entre els retrovisors dels dos vehicles. A partir d'aquí, la situació s'ha agreujat: el camió ha avançat la grua per la dreta i li ha tancat el pas de manera sobtada, obligant-ne el conductor a frenar bruscament per evitar una col·lisió. Tots dos vehicles s'han aturat posteriorment al voral, on els conductors han mantingut una breu discussió abans que el camioner marxés del lloc. L'incident ha provocat retencions puntuals a l'autovia.