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S'esfondra una formigonera durant les obres de la Nova Creu Alta a Sabadell

Successos

  • S'esfondra parcialment un camió que treballava en un dels accessos al camp -

ARA A PORTADA

Publicat el 11 d’agost de 2026 a les 22:03

Una formigonera s'ha esfondrat aquest dimarts en un dels accessos a la Nova Creu Alta de Sabadell mentre s'executaven les obres a l'estadi del Centre d'Esports de Sabadell. Segons ha informat el Diari de Sabadell, el terreny ha cedit i s'ha obert un forat on el vehicle ha quedat parcialment atrapat.

En concret, l'incident s'ha produït fora del recinte en si, en una de les zones que connecten amb el carrer. A més, s'ha necessitat que una grua anés a retirar el vehicle de grans dimensions.

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