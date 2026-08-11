S'esfondra una formigonera durant les obres de la Nova Creu Alta a Sabadell

Una formigonera s'ha esfondrat aquest dimarts en un dels accessos a la Nova Creu Alta de Sabadell mentre s'executaven les obres a l'estadi del Centre d'Esports de Sabadell. Segons ha informat el Diari de Sabadell, el terreny ha cedit i s'ha obert un forat on el vehicle ha quedat parcialment atrapat.\r\n\r\nEn concret, l'incident s'ha produït fora del recinte en si, en una de les zones que connecten amb el carrer. A més, s'ha necessitat que una grua anés a retirar el vehicle de grans dimensions.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nTerra\r\nMenys de 24 hores per a l'eclipsi: on poden fer la guitza els núvols? Arnau Urgell i Vidal\r\n\r\n