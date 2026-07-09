Investiguen un tiroteig al barri de la Creu Alta de Sabadell

Els Mossos investiguen un tiroteig d'aquest dimecres a la nit a la Creu Alta de Sabadell, segons ha avançat el Diari de Sabadell. La Policia Municipal va rebre un avís dels veïns, vora la mitjanit, que alertaven d'haver sentit trets a l'aire. Els fets van tenir lloc a l'altura del número 101 de la carretera de Prats de Lluçanès, a prop de la plaça de la Creu Alta de Sabadell.\r\n\r\nAl lloc dels fets es van desplaçar, també, diverses patrulles de Mossos els quals van iniciar una primera inspecció i van identificar tres persones. Tot i això, es desconeix si estaven relacionades amb els fets.\r\n\r\nA l'escenari dels fets, els agents han trobat una arma de foc abandonada, que ha quedat intervinguda per a la seva anàlisi, conjuntament amb diverses restes de projectil. A més, també s'han trobat diversos forats a façanes i persianes de domicilis de la zona que es relacionen amb el tiroteig. La investigació continua oberta i es treballa per esbrinar l'autoria dels fets i esclarir les circumstàncies en què es van produir.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nSocietat\r\nJa són set les morts per arma de foc a Catalunya durant el 2026 Oriol March\r\n\r\n