Mor un home de 34 anys en un xoc frontal a la BV-1248 a Sabadell: un dels cotxes era robat

El conductor d'un turisme ha mort aquest divendres a la matinada després de xocar frontalment amb un altre vehicle a la carretera BV-1248 a Sabadell, tal com ha informat el Servei Català de Trànsit (SCT). El conductor de l'altre cotxe ha resultat ferit greu i ha estat traslladat d'urgència a l'hospital Mútua de Terrassa. Tal com ha informat el Diari de Sabadell, un dels vehicles era robat.
Concretament, els Mossos d’Esquadra han rebut l’avís a les 6.15 hores per un sinistre viari al punt quilomètric 5,5 de la BV-1248, al pas pel Vallès Occidental. L'impacte, de gran magnitud, ha deixat part de la via inhabilitada, però la circulació s'ha reobert poc després.
Per causes que encara s’estan investigant, dos turismes han col·lidit frontalment i, a conseqüència de la topada, un dels conductors ha resultat ferit crític i ha estat evacuat a l’Hospital Parc Taulí, on ha mort posteriorment. Es tracta d'un home de 34 anys i veí de Sabadell. D'altra banda, el conductor de l’altre vehicle ha quedat ferit en estat greu i ha estat traslladat a la Mútua de Terrassa.
Arran del sinistre, s’han desplaçat quatre patrulles dels Mossos, tres dotacions dels Bombers de la Generalitat i tres ambulàncies del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM), alhora que s’ha activat un equip conjunt de SEM i Bombers. Si bé, no han pogut salvar-li la vida a la víctima.