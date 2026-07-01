Comunicat de l'IRTA-CReSA sobre les noves digilències
Ahir, a les dependències de l'IRTA-CreSA, s’hi van dur a terme noves diligències judicials ordenades pel Tribunal d’Instància de Cerdanyola del Vallès, plaça núm. 2, que s’emmarquen en el procés judicial que intenta esclarir l’origen del brot de pesta porcina africana (PPA) a Catalunya.
Des del primer moment, l’IRTA ha mantingut una actitud de màxima transparència i plena col·laboració amb les autoritats. Aquesta col·laboració es mantindrà durant tot el procés, atenent qualsevol nou requeriment que pugui formular l'autoritat judicial.
Paral·lelament a la investigació judicial, s'han dut a terme diverses avaluacions tècniques independents amb l'objectiu d'esclarir l'origen del brot i verificar les condicions de bioseguretat de les instal·lacions.
En primer lloc, el Govern va encarregar una auditoria externa sobre els protocols de bioseguretat i el funcionament de l'IRTA-CReSA. Aquesta auditoria va revisar els sistemes de contenció biològica, els controls d'accés, la traçabilitat de les mostres, la gestió dels residus biològics, els procediments de treball i el compliment de la normativa aplicable. Les conclusions van avalar la solidesa dels protocols i no van detectar incidències que apuntessin a una possible sortida del virus des del centre.
En segon lloc, a petició del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, l'Institut de Recerca Biomèdica (IRB Barcelona) va dur a terme una anàlisi genòmica comparativa entre el virus detectat en els senglars afectats i les soques amb què treballa l'IRTA-CReSA. Els resultats, fets públics a finals de desembre, van concloure que no hi havia coincidència genètica entre cap de les mostres amb que treballa l'IRTA-CReSA i el virus causant del brot.
En tercer lloc, el Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació, amb el suport del laboratori nacional de referència i dels experts veterinaris de la Comissió Europea (EUVET), va impulsar una investigació independent que va incloure noves seqüenciacions genòmiques i una inspecció tècnica de les instal·lacions. L'informe oficial fet públic el 9 de febrer va confirmar que les soques utilitzades a l'IRTA-CReSA no coincidien amb la responsable del brot i que no s'havien identificat deficiències estructurals ni incidències en els protocols de bioseguretat que permetessin atribuir-ne l'origen al centre.