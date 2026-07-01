01 de juliol de 2026

Cerca Cercar | Newsletters Suscripcio a Newsletter |

ara mateix

10:30
ara mateix

Pesta porcina: Mossos i Guàrdia Civil tornen a escorcollar el laboratori de l'IRTA-CReSA

Acció

Els agents, a instàncies del jutjat de Cerdanyola que investiga l'origen del brot, van sol·licitar aquest dimarts més mostres dels virus

  • La Guàrdia Civil, en l'anterior escorcoll a la seu de l'IRTA-CReSA -

ARA A PORTADA

Publicat el 01 de juliol de 2026 a les 15:45
Actualitzat el 01 de juliol de 2026 a les 16:28

Set mesos després de l'inici de la crisi de la pesta porcina africana encara se'n desconeix el seu origen. Durant unes setmanes, les sospites van recaure en el laboratori de l'IRTA-CReSA, situat a tocar del campus de la UAB. Tanmateix, les anàlisis de les mostres amb les quals treballen en aquest centre de recerca van demostrar que no tenien res a veure amb la soca dels senglars infectats.

Tanmateix, aquest dimarts -segons ha avançat El País i ha pogut confirmar Nació-, agents dels Mossos d'Esquadra i de la Guàrdia Civil van tornar a escorcollar la seu d'aquestes instal·lacions dependents del Departament d'Agricultura i es van endur noves mostres dels virus. L'IRTA-CReSA ha fet públic un comunicat sobre aquestes diligències ordenades pel jutjat d'instrucció número 2 de Cerdanyola del Vallès.

"Des del primer moment, l’IRTA ha mantingut una actitud de màxima transparència i plena col·laboració amb les autoritats. Aquesta col·laboració es mantindrà durant tot el procés, atenent qualsevol nou requeriment que pugui formular l'autoritat judicial", es limiten a explicar. A més, recorden que la institució ha realitzat diverses avaluacions tècniques independents "amb l'objectiu d'esclarir l'origen del brot i verificar les condicions de bioseguretat de les instal·lacions".

Setmanes després que es descartés que el laboratori públic fos l'origen del brot, Nació va ser el primer mitjà en entrevistar Josep Usall, director de l'IRTA. "Que la pesta porcina havia sortit del laboratori mai va tenir base científica", va explicar. "Sap greu que s'hagi volgut posar en dubte el sistema de recerca català", va afegir.

Una crisi sense data de finalització

Des del 28 de novembre de 2025, ja s'han detectat un total de 355 positius, tots en animals salvatges. Ara mateix, és impossible posar data al final de la crisi, ja que una vegada es deixin de trobar senglars infectats caldrà esperar un any sencer per declarar Catalunya com a lliure de la pesta porcina.

Fins ara, s'han localitzat positius en 13 municipis del Vallès Occidental, el Baix Llobregat i el Barcelonès i en sis poblacions més continuen les restriccions d'accés al medi natural. En aquest sentit, com a mínim, Collserola i la resta d'espais continuaran tancats fins després de l'estiu.

  • Municipis amb positius (13):  Cerdanyola, Sant Quirze, Sant Cugat, Rubí, Terrassa, Molins de Rei, Sant Feliu, Sant Just Desvern, Barcelona, Sabadell, el Papiol, Castellbisbal i Esplugues
  • Altres municipis amb restriccions (6): Badia, Barberà, Montcada i Reixac, Polinyà, Ripollet i Santa Perpètua de Mogoda.

Comunicat de l'IRTA-CReSA sobre les noves digilències

Ahir, a les dependències de l'IRTA-CreSA, s’hi van dur a terme noves diligències judicials ordenades pel Tribunal d’Instància de Cerdanyola del Vallès, plaça núm. 2, que s’emmarquen en el procés judicial que intenta esclarir l’origen del brot de pesta porcina africana (PPA) a Catalunya.

Des del primer moment, l’IRTA ha mantingut una actitud de màxima transparència i plena col·laboració amb les autoritats. Aquesta col·laboració es mantindrà durant tot el procés, atenent qualsevol nou requeriment que pugui formular l'autoritat judicial.

Paral·lelament a la investigació judicial, s'han dut a terme diverses avaluacions tècniques independents amb l'objectiu d'esclarir l'origen del brot i verificar les condicions de bioseguretat de les instal·lacions.

En primer lloc, el Govern va encarregar una auditoria externa sobre els protocols de bioseguretat i el funcionament de l'IRTA-CReSA. Aquesta auditoria va revisar els sistemes de contenció biològica, els controls d'accés, la traçabilitat de les mostres, la gestió dels residus biològics, els procediments de treball i el compliment de la normativa aplicable. Les conclusions van avalar la solidesa dels protocols i no van detectar incidències que apuntessin a una possible sortida del virus des del centre.

En segon lloc, a petició del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, l'Institut de Recerca Biomèdica (IRB Barcelona) va dur a terme una anàlisi genòmica comparativa entre el virus detectat en els senglars afectats i les soques amb què treballa l'IRTA-CReSA. Els resultats, fets públics a finals de desembre, van concloure que no hi havia coincidència genètica entre cap de les mostres amb que treballa l'IRTA-CReSA i el virus causant del brot.

En tercer lloc, el Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació, amb el suport del laboratori nacional de referència i dels experts veterinaris de la Comissió Europea (EUVET), va impulsar una investigació independent que va incloure noves seqüenciacions genòmiques i una inspecció tècnica de les instal·lacions. L'informe oficial fet públic el 9 de febrer va confirmar que les soques utilitzades a l'IRTA-CReSA no coincidien amb la responsable del brot i que no s'havien identificat deficiències estructurals ni incidències en els protocols de bioseguretat que permetessin atribuir-ne l'origen al centre.

Escull Impacte com la teva font preferida de Google

Et pot interessar