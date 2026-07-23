La mare del nadó maltractat diu que va buscar a Internet «fissures anals» abans de les visites

La mare del nadó maltractat que va ingressar al Vall d'Hebron el passat 16 de març va fer consultes per Internet de “fissures anals” abans de les visites als centres sanitaris. Així ho ha assegurat la defensa aquest dijous, després que la investigada hagi declarat davant el jutge per petició pròpia a la Ciutat de la Justícia. El lletrat ha afegit que va buscar informació de “tots els problemes” del bebè. D’altra banda, la investigada ha assegurat que va preguntar als metges per les lesions de la criatura, fet que es contradiria amb la versió dels professionals. En aquest sentit, fonts judicials apunten que s’ha desmentit ella mateixa, quan va dur a terme la primera declaració, i amb altres testimonis.
La mare del nadó, que ha estat a la sala unes tres hores i ha contestat a totes les parts, ha ampliat la primera versió que va fer per defensar “l’absoluta innocència” i que “en cap moment” va veure una agressió. "Si ho hagués vist, ho hauria denunciat", ha recalcat el seu advocat. Tot i això, la investigada ha reconegut que el pare del bebè era “maldestre” i “amb manca d’afecte”. L’advocat també ha concretat que “hi havia problemes de parella”, però que per a ella la seva preocupació era el nadó.
El lletrat ha insistit que cap metge la va advertir de les lesions i ha indicat que “tant de bo” ho haguessin fet. Precisament, ha detallat que quan el bebè es va trencar el fèmur -i que finalment va comportar l’activació del protocol contra el maltractament infantil en dur-lo a l’hospital- va ser el pare qui va alertar que “li penjava” la cama. Ha relatat que tots dos es trobaven a la cuina de casa i ella no tenia la criatura en el seu “camp de visió”.
D'altra banda, l’advocat ha recordat que els dos progenitors tenien permís de baixa, però era ell qui passava més temps amb el nadó. També ha explicat que la dona patia “somnolència” derivat del part i que s’estava recuperant de les “ferides ginecològiques”.
A l'espera fins a l'octubre
L’advocat ha detallat que les pròximes declaracions no seran fins a l’1 d’octubre, quan hi ha programades compareixences de metges i infermers, que assegura que “tampoc van veure res”. També declararà la seva cosina, que treballa en l’àmbit sanitari, i a qui li va enviar fotografies de la criatura. Fonts jurídiques han precisat que la dona ha mantingut que “no va veure res” i ha corroborat que havia fet cerques per Internet de “problemes anals”.
L'acusada està en llibertat des de principis de maig, mentre que la parella continua a la presó. En aquest sentit, l’advocat ha explicat que s’ha sol·licitat un règim de visites amb la criatura, una petició que en el cas de la fiscalia s’ha rebutjat fins que no es conegui la seva implicació o no en el cas.