Mor Josep Duran, exnedador olímpic del CN Sabadell

Dia de dol a Sabadell. Josep Duran i Noguera, membre de la delegació olímpica als JJOO de Mèxic de 1968. En aquella edició, l'exnedador va participar als 4x100 estils, quedant en vuitena posició. El Club Natació de Sabadell ha lamentat la seva pèrdua i s'ha afegit a les mostres de condol per a la família. L'èxit aconseguir en aquell any olímpic li van valer la Medalla al Mèrit Esportiu de l'Ajuntament de Sabadell, però no van ser els únics triomfs que va aglutinar durant aquelles dècades.
Entre els anys 60 i 70, Durán va aconseguir grans resultats a nivell català, estatal i internacional. Va rebre reconeixements d'altres institucions com la medalla d’or de la Real Federación Española de Natació, el 1969, o el reconeixement de la Federació Catalana, el 2010, per tota una carrera marcada pels èxits a les piscines.
Durán compta amb un or als 200 braça i dos bronzes als 100 braça i als 4×100 estils dels Jocs del Mediterrani de Tunis, l’any 1967, just abans de la festa olímpica. El 1970 també va participar en el Campionat d'Europa de Barcelona. Allà, però, va quedar catorzè en els cent metres braça. En l'àmbit estatal, va aconseguir proclamar-se onze vegades campió d’Espanya: vuit als campionats d’estiu (sis en proves individuals i dues en relleus) i tres als d’hivern (dues en individual i una en relleus).
A més, tal com recorden des del Diari de Sabadell, va aconseguir batre vuit rècords d’Espanya de l'època: en dues ocasions en els 200 braça i en tres al 4×100 estils en piscina de 50 metres i als 100 braça i dues vegades més en el 4×100 estils en piscina de 25 metres. Anys després de la seva retirada va ser directiu del Club ocupant el càrrec de president de la Comissió de Natació entre el 1998 i el 2000.