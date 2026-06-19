El Sabadell aconsegueix un ascens històric i torna a Segona Divisió

El Sabadell torna a ser equip de Segona Divisió. Els arlequinats s'han imposat per 4-0 al Zamora a la tornada de la final del play-off d'ascens, amb gols de Javi López-Pinto, Eneko Aguilar, Quadri Liameed i Xavi Moreno, per remuntar l'1 a 0 del partit d'anada.
Després del tercer gol, l'afició de la Nova Creu Alta ha envaït el camp en un esclat d'eufòria, fet que ha obligat l'àrbitre a enviar als jugadors als vestidors durant cinc minuts, abans de reprendre el partit. El retorn al futbol professional arriba després d'una temporada memorable en què el Sabadell ha acabat segon a la Primera Federació, després d'haver ascendit aquesta temporada de la Segona Federació, la quarta divisió estatal. D'aquesta manera, els sabadellencs aconsegueixen la gesta de sumar dos ascensos en dos anys.
Amb l'ascens, els homes de Ferran Costa han fet història i tornaran a la categoria de plata, de la qual van descendir la temporada 2020/21. El Sabadell és un dels clubs històrics del futbol català, fundat l'any 1903, ha disputat 14 temporades a Primera Divisió i la 2026/27 compartirà categoria amb el Girona, després del descens dels gironins.