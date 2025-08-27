El programa esportiu de la Festa Major de Sabadell 2025

La Festa Major de Sabadell també compta amb una programació esportiva que enguany inclou una quarantena d'activitats, unes propostes caracteritzades per la gran varietat d’esports que es poden practicar i per la implicació per part de més de 30 entitats. Com a novetat destaca el canvi de sentit del recorregut de la passejada amb bicicletes.
Algunes de les propostes estan fortament consolidades, com ara el 3x3 de Bàsquet, que tindrà lloc el dissabte 6 de setembre a la plaça de la Sardana. Hi haurà competició al matí per a les categories mini i infantil, i la resta competiran a la tarda. Es preveu la instal·lació de 8 pistes per a acollir uns 280 esportistes, i les inscripcions es poden fer fins al 3 de setembre.
Curses Populars
Les tradicionals curses populars del diumenge de cinc i deu quilòmetres seran un altre dels elements claus de la celebració. Per afavorir la fluïdesa de la cursa i la comoditat dels esportistes que hi participaran, s’ha millorat el recorregut en algun tram.
Pel que fa a les curses infantils per a nascuts entre el 2013 i 2019, aquestes tindran distàncies de 350 m, 600 m i 800 m en funció de l’edat. Les sortides i arribades seran al Pavelló Municipal d’Esports de Sol i Padrís. Les inscripcions estan obertes fins al 4 de setembre. A més, hi haurà disponible un servei de canguratge gratuït dins del Pavelló (al costat de la sortida de les curses) per a nens i nenes d’entre 3 i 12 anys en horari de 9.30 a les 12.45 h. També es disposa del servei de guarda-roba i avituallament intermedi i al final de la Cursa.
Al costat de les sortides es farà la Master Class de Zumba, a la plaça de Garcia Planas. Aquesta és una activitat pensada per als acompanyants dels esportistes mentre esperen la seva arribada. Per poder oferir tots aquests serveis i activitats, l'Ajuntament compta amb la col·laboració de diferents entitats i clubs de la ciutat.
Pedalada popular
Torna també la pedalada popular de dilluns de Festa Major, amb sortida i arribada a la ronda de Ponent. Enguany la sortida es farà en direcció contrària a altres edicions: de la ronda de Ponent cap a la plaça de Catalunya. A més, s’ha allargat el recorregut fins als 8 quilòmetres pels carrers més cèntrics de la ciutat i hi haurà un desnivell que serà assolible per a tothom.
Ampli ventall d’esports
Pel que fa a la resta d'activitats organitzades per les 30 entitats del municipi, hi ha campionats o tornejos de tenis-taula, esgrima, voleibol, karate, domino, esquaix, tenis, racket, bike trial, futbol-sala, pàdel i ràpides d’escacs. També hi ha exhibicions d’arts marcials, clàssics del motor, de maquetes de vaixells, dansa urbana i gimnàstica artística.
A més, es podrà gaudir de classes obertes de salsa i batxata, zumba, dansa urbana, hip-hop, aikido, beisbol, hoquei patins, ioga i tallers de defensa personal per a dones. D'altra banda, es podrà participar en activitats d’escalada, tir, jocs de futbol i tenis-taula, les gimcanes Busca-fites, les trobades d’esports individuals, Jocs infantils i els batejos de submarinisme a la piscina de Can Marcet.