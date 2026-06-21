Polèmica en la celebració de l'ascens del Sabadell: el porter Diego Fuoli incita l'afició a insultar Pedro Sánchez

El Sabadell va aconseguir fer història aquest divendres en tornar a ser equip de Segona Divisió després del 4-0 al Zamora a la tornada de la final del play-off d'ascens. L'equip no va perdre l'oportunitat de celebrar-ho dissabte en una jornada marcada per l'alegria compartida amb els seguidors del club, però també per la polèmica.
Milers d'aficionats van sortir als carrers per compartir l'èxit d'un ascens que torna a situar l'equip arlequinat al futbol professional. La plantilla va recórrer diversos punts de la ciutat en una rua festiva que va culminar a la plaça de Sant Roc, davant de l'Ajuntament, on jugadors i seguidors van celebrar plegats una fita molt esperada.
Però un dels discursos ha desfermat la polèmica a xarxes aquest cap de setmana. El porter de l'equip Diego Fuoli va agafar el micròfon per animar els seguidors a continuar el seu crit des del balcó de l'Ajuntament: "Pedro Sánchez...", a què el públic va respondre amb l'insult: "Fill de puta". L'escena va provocar sorpresa entre alguns dels jugadors, que es posaven les mans a la cara o reien de les paraules del seu company.
El ministre de Transport, Óscar Puente, ha respost al vídeo a través d'una publicació a X amb una cita de l'actor Pepe Rubianes: "Això és el que passa quan li dones diners a un ximple. Que de seguida li surt el fatxa".
La celebració va continuar marcada pels agraïments de l'equip a una afició que ha acompanyat el club durant tota la temporada. Amb l'ascens, els homes de Ferran Costa han fet història i tornaran a la categoria de plata, de la qual van descendir la temporada 2020/21. El Sabadell és un dels clubs històrics del futbol català, fundat l'any 1903, ha disputat 14 temporades a Primera Divisió i la 2026/27 compartirà categoria amb el Girona, després del descens dels gironins.