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La sabadellenca Eva Olid serà la nova entrenadora del Manchester United

Esports

  • Olid serà l'entrenadora de les Red Devils -

ARA A PORTADA

Publicat el 05 d’agost de 2026 a les 17:42

Després de guanyar la Lliga Escocesa amb el Hearts, la sabadellenca Eva Olid comença ara una nova etapa com a entrenadora del Manchester United, amb qui ha signat fins al 2028. Així ho ha anunciat el conjunt britànic aquest dimecres a través d'un comunicat en què Olid assegura que se sent "molt afortunada" d'afrontar el repte.

L'entrenadora, que es va formar al Sant Quirze, el Sant Cugat o el Centre d'Esports Sabadell, liderarà ara les Red Devils, que s'enfrontaran amb equips consolidats com l'Arsenal, el Chelsea, el Manchester City o, fins i tot, el London City Lionesses, on recentment s'han incorporat les exblaugranes Alexia Putellas o Mapi León.

Més informació a Diari de Sabadell.

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