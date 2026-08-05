La sabadellenca Eva Olid serà la nova entrenadora del Manchester United

Després de guanyar la Lliga Escocesa amb el Hearts, la sabadellenca Eva Olid comença ara una nova etapa com a entrenadora del Manchester United, amb qui ha signat fins al 2028. Així ho ha anunciat el conjunt britànic aquest dimecres a través d'un comunicat en què Olid assegura que se sent "molt afortunada" d'afrontar el repte.\r\n\r\n\r\n"I know they will enjoy watching us play." ☄️ pic.twitter.com/rxfRTZxcTt\r\n— Manchester United Women (@ManUtdWomen) August 5, 2026\r\n\r\n\r\nL'entrenadora, que es va formar al Sant Quirze, el Sant Cugat o el Centre d'Esports Sabadell, liderarà ara les Red Devils, que s'enfrontaran amb equips consolidats com l'Arsenal, el Chelsea, el Manchester City o, fins i tot, el London City Lionesses, on recentment s'han incorporat les exblaugranes Alexia Putellas o Mapi León.\r\n\r\nMés informació a Diari de Sabadell.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nEsports\r\nAquestes són totes les novetats arbitrals que entren en vigor al futbol espanyol aquesta temporada Pau Espí Solé\r\n\r\n