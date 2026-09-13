Vendaval del Barça contra el Llevant per consolidar el lideratge

El Barça va amb velocitat de creuer. Els de Hansi Flick han golejat al Llevant per 2 a 4, amb gols de Xavi Espart, Lamine Yamal per partida doble i Karim Adeyemi, i continuen liderant amb mà de ferro la classificació de la lliga amb 15 punts, tots els possibles, tres més que el Reial Madrid, que és el segon classificat.
L'entrenador alemany ha tornat a revolucionar l'onze després del festival de dimecres a la Champions i ha fet entrar a Eric Garcia per Jules Koundé, Gerard Martín en el lloc d'Andreas Christensen, Xavi Espart per Cancelo, Fermín a la mitjapunta per Dani Olmo, i Anthony Gordon a l'extrem per Karim Adeyemi. Els blaugrana s'hi han posat ben d'hora i, al 4 de partit, Xavi Espart ha obert la llauna culminant una jugada col·lectiva brillant en què tots els jugadors de camp han tocat la pilota. El jove del planter, que ha fet el seu primer gol amb el Barça en partit oficial, ha recollit la pilota a la frontal i amb un xut ajustat ha fet el 0 a 1.
Al minut 19 de joc, Lamine Yamal ha fet el 0 a 2 per encarrilar el partit. Fermin ha trobat Raphinha a l'espai i, el brasiler, després de driblar al porter i quedar-se sense angle per xutar, ha fet una passada a la frontal de l'àrea petita on ha aparegut Lamine per afusellar la porteria llevantinista a plaer. L'avantatge al marcador ha permès als culers sotmetre al rival amb la pilota, davant d'un Llevant que ha intentat sortir al contracop amb transicions ràpides però, sense èxit.
Minuts finals d'infart
Després de la represa, Flick ha fet entrar a Christensen en el lloc de Gerard Martín, que havia estat atès a la primera part per un fort cop al nas. Al minut 47, Lamine ha forçat un penal que ell mateix s'ha encarregat de convertir per fer el 0 a 3 i signar el seu doblet particular; el tercer del que portem de temporada.
Flick ha agitat l'equip al minut 60 i a fet entrar a Marc Bernal, Dani Olmo i Karim Adeyemi en el lloc de Pedri, Gordon i Lamine Yamal. Al minut 78, un error d'enteniment entre Espart i Christensen ha permés a Iván Romero recollir la pilota sol dins l'àrea i, després de driblar a Joan Garcia, ha fet l'1 a 3. Just després, Cancelo ha entrat en el lloc d'Espart. Deu minuts després, els llevantinistes han fet el 2 a 3 i han posat la por al cos del Barça amb un gol de Roger Brugué. A l'afegit, però, Adeyemi ha fet el definitiu 2 a 4 amb una gran jugada individual deixant a tres jugadors pel camí per sentenciar el partit.