Sergio Busquets torna al Barça

Sergio Busquets torna a casa. Després de tres anys de la seva sortida cap a Miami, on va retirar-se del futbol el setembre del 2025, Busquets s'incorpora al Barça Atlètic com a tècnic assistent. Sota les ordres de l'entrenador Juliano Belleti, també exjugador del Barça, el noi de Badia del Vallès comença una etapa dins l'staff del filial mentre fa el curs d'entrenador.
Busquets va ser indiscutible a l'onze del Barça durant 15 temporades al club. Des dels seus inicis gloriosos amb la consecució del "sextet" de Guardiola fins a l'última etapa "fosca", Busquets forma part de la història del futbol, considerat un dels millors jugadors que ha tingut mai el Barça. La seva elegància i la seva connexió amb Xavi i Iniesta va crear el millor mig del camp, fet a la Masia, que es recorda.
El seu adéu va arribar al 2023 quan va decidir marxar a l'Inter de Miami per retirar-se amb els seus companys de sempre: Jordi Alba, Leo Messi i Luis Suárez. Finalment, va decidir posar fi a la seva trajectòria i dedicar-se a ser entrenador. Per això, Busquets ha decidit tornar al lloc on sempre va ser feliç. A casa seva. Al Barça.
Torna una llegenda
La història de Sergio Busquets al Barça és una de les més destacades de l’etapa moderna del club. Format a La Masia, va fer el salt al primer equip la temporada 2008/09 i, ben aviat, es va consolidar com un jugador imprescindible en una de les èpoques més glorioses de l’entitat blaugrana, fent-se amb la titularitat per sobre de jugadors com Yaya Touré.
La seva manera de jugar es caracteritzava per la intel·ligència tàctica i una gran capacitat per entendre i controlar el partit. Des de la posició de migcampista defensiu, destacava per la seva lectura del joc, la precisió en les passades i la capacitat per donar continuïtat a les jugades, qualitats que el van convertir en un dels grans referents de la seva posició a escala mundial.
Un palmarès de somni
Al llarg de la seva etapa al Barça, "Busi" va disputar 722 partits, una xifra que el situa com el tercer futbolista amb més aparicions de la història del club. El seu palmarès reflecteix també la seva importància: va conquerir 32 títols, entre els quals hi ha 9 Lligues, 7 Copes del Rei, 7 Supercopes d’Espanya, 3 Champions League, 3 Supercopes d’Europa i 3 Mundials de Clubs.