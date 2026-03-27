Les cinc noves normes del Mundial 2026: més intervenció del VAR i castigar les pèrdues de temps

El Mundial del 2026, que es disputarà al Canadà, Mèxic i els EUA, vindrà acompanyat de la implementació de noves mesures per part de la FIFA. La nova normativa atorga més protagonisme al VAR i vol evitar les pèrdues de temps i les interrupcions constants per dinamitzar el joc, així com que els errors arbitrals condicionin els partits.
El VAR, més protagonista
Una de les mesures que ha aixecat més polseguera és l’augment d’incidència que tindrà el VAR. Durant els partits del Mundial, la sala de videoarbitratge podrà entrar a revisar les segones targetes grogues, que suposen l’expulsió d’un jugador. La mesura busca evitar que un error arbitral pugui condicionar el partit amb una expulsió.
A més, el VAR també podrà entrar a revisar els córners, ja que la normativa entén que és una acció que “afecta directament el desenvolupament del partit”. I, a banda, el videoarbitratge mantindrà la potestat per corregir les accions ja establertes, així que podrà entrar en "errors clars i manifestos" en gols, les vermelles directes, penals i confusió d'identitat per part de l'àrbitre.
Agilitzar els canvis
Les substitucions també són un altre dels aspectes que es modifiquen, per tal d’evitar les pèrdues de temps. La nova normativa obliga al jugador substituït a abandonar el camp en un màxim de 10 segons, en cas contrari, l’equip serà penalitzat i el futbolista que hagi d’entrar haurà d’esperar un minut per poder-ho fer. És a dir, que el seu l’equip jugarà amb inferioritat numèrica.
Cinc segons per reprendre el joc
Una altra de les mesures per evitar les pèrdues de temps és limitar fins a cinc segons el temps de demora en què un equip podrà reiniciar el joc, sigui servint de banda o de porteria. En cas que l’àrbitre detecti que se superen els segons, l’equip serà castigat. En el cas del servei de banda, la possessió passarà a ser del rival i, en els serveis de porteria, se li concedirà un córner a l’altre equip.
L’assistència mèdica, un minut fora del camp
La normativa també inclou un canvi relacionat amb els jugadors que rebin assistència mèdica durant el partit. Si un futbolista abandona el camp per poder ser atès a la banda, no podrà reingressar al terreny de joc fins que passi un minut. L’objectiu de la norma és evitar les interrupcions constants o possibles simulacions de lesions per perdre temps.
Més partits, més jugadors
El Mundial del 2026 serà el primer on participin 48 seleccions, la vegada en què més països optaran al títol de campió del món. Per pal·liar la càrrega extra de partits, se’n jugaran 104 durant tot el torneig (serà, també, el rècord de partits jugats), cada selecció tindrà una llista de 26 jugadors, com ja va passar al Mundial de Qatar de 2022, tres més dels que podien ser seleccionats al Mundial de Rússia de 2018. Els seleccionadors hauran de presentar la llista definitiva el 30 de maig. El Mundial començarà l’11 de juny i la gran final se celebrarà el 19 de juliol.