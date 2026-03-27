Temor a Can Barça per la lesió de Raphinha amb Brasil

El "virus FIFA" ha tornat a colpejar el Barça en un dels moments més crítics de la temporada. Raphinha, un dels pilars de l'atac blaugrana, ha fet saltar totes les alarmes després de retirar-se amb "molèsties" en l'últim compromís amb la selecció del Brasil contra França.
En un primer moment, Carlo Ancelotti ha fet referència a una "molèstia". Però, segons indiquen diversos mitjans, en el primer contacte del Barça amb el departament mèdic de la selecció brasilera s'ha posat sobre la taula la possibilitat de lesió. La preocupació a Can Barça és molt alta, ja que el brasiler és una peça clau per als propers partits de Lliga i especialment de Champions contra l'Atlètic de Madrid.
El davanter va haver de ser substituït en el partit entre el Brasil i França que es disputava a Massachusetts, als EUA, i només va poder jugar la primera part. Tot i que inicialment Ancelotti va treure ferro a l'assumpte, diversos mitjans assenyalen que les conseqüències seran més greus del que es preveia i es preveu que Raphina pot arribar a estar 1 mes de baixa.
En el tram decisiu
Aquesta baixa arriba en un dels moments més delicats de la temporada. Amb el calendari d'abril traient el cap, el Barça necessita tots els seus efectius al 100%: per davant hi ha tres partits contra l'Atlètic de Madrid i un contra l'Espanyol. La pèrdua de Raphinha obliga Hansi Flick a buscar alternatives en una banda on el brasiler era un dels jugadors amb més capacitat de pressionar el rival i encomanar aquesta hiperactivitat a l'equip.
No està sent la temporada somiada
Tot i ser una peça clau, aquesta temporada no està sent la millor. El mes de setembre es va lesionar i va estar 53 dies fora dels terrenys de joc, i a inicis de febrer va patir una distensió de la cuixa i no va poder disputar tres partits.
S'espera que el jugador aterri a Barcelona en les properes hores per sotmetre's a proves mèdiques exhaustives a la Ciutat Esportiva Joan Gamper, que determinaran si hi ha trencament o si tot queda en un ensurt per sobrecàrrega.