El Barça repeteix un 2-6 al Madrid

El Barça femení ha tornat a golejar el Reial Madrid i això ja no és notícia. Amb un domini aclaparador, les blaugrana han aconseguit un 2-6 final, un marcador absolutament icònic per al barcelonisme. Aquesta no és una xifra qualsevol, ja que repeteix el resultat històric que l'equip masculí va assolir al Santiago Bernabéu l'any 2009, una coincidència que a més deixa l'eliminatòria de Champions pràcticament sentenciada abans de la tornada.
La cirereta del pastís ha arribat al minut 86, quan el marcador s'ha tancat de la manera més simbòlica possible. Una infracció de Holmgaard sobre Caroline Graham Hansen dins de l'àrea ha estat castigada amb un penal que Alexia Putellas no ha desaprofitat. La capitana ha transformat la pena màxima amb seguretat per segellar el marcador definitiu, desfermant l'eufòria confirmant la superioritat absoluta de l'equip en territori blanc.
Més enllà dels gols, la nota emotiva de la jornada s'ha viscut al minut 73 amb el retorn de Mapi León. La carismàtica central, una peça fonamental en l'esquema defensiu, ha tornat a trepitjar la gespa després d'estar de baixa des de l'1 de febrer per uns problemes al turmell dret. Mapi ha entrat en el lloc d'Aïcha Camara per disputar el tram final del matx, demostrant que ja està recuperada per a la fase decisiva de la temporada i aportant la seva jerarquia habitual en la sortida de pilota.
Tot i la festa golejadora, el cor dels seguidors s'ha encongit al minut 83, quan Irene Paredes -que ha marcat un dels gols en una rematada de córner- ha donat l'ensurt de la nit. La central basca ha caigut entre llàgrimes després d'un salt dins l'àrea, tocant-se amb gestos de dolor el genoll. Malgrat el dramatisme de la imatge, Paredes ha pogut reincorporar-se i acabar el partit sobre la gespa, un alleujament vital de cara al futur immediat.
Ara, totes les mirades es fixen en el pròxim dijous 2 d'abril, data en què el Camp Nou acollirà una tornada que es preveu com una festa per celebrar la classificació per a les semifinals.