Deu anys sense Johan Cruyff, el geni que va convertir el Barça en guanyador

"Johan Cruyff ha mort aquest dijous 24 de març als 68 anys". Així comença un dels comunicats més durs de la història del Barça, emès tot just fa 10 anys. L'holandès volador, pare del futbol modern i del Barça guanyador tal com el món el coneix avui dia, va perdre la vida el 2016 per culpa d'un càncer de pulmó que tenia des de feia anys, deixant un llegat llegendari dins i fora de la gespa. Un llegat amb el Camp Nou com l'escenari principal, amb el permís de l'Ajax d'Amsterdam i l'anomenada Taronja Mecànica.
Deu anys després de la seva mort, es pot veure Cruyff en cada porter que juga amb els peus, en cada pressió coral amb la línia defensiva al mig del camp, en cada pivot que s'incrusta entre els centrals i en cada fals nou que genera superioritats al mig del camp. Al Manchester City de Pep Guardiola, el PSG de Luís Enrique, l'Arsenal de Mikel Arteta i el Barça de Hansi Flick. En definitiva, Cruyff va canviar la manera d'entendre el futbol d'una manera tan profunda que encara modela com treballen i guanyen els millors equips del planeta.
La seva influència, però, traspassa els terrenys de joc. Cruyff vol dir irreverència, la defensa de les idees i principis propis i l'aposta per una manera de fer. En una etapa -global, no només futbolística- en què el què ho pot tot i el com sembla irrellevant, Cruyff és un dels pocs vestigis que encara generen consens d'un passat en el qual les formes marcaven la diferència i, fins i tot, compensaven una derrota.
L'origen d'una idea que va canviar l'esport més popular del món
Cruyff va néixer a cinc minuts a peu de l'estadi de l'Ajax d'Amsterdam, que avui duu el seu nom, i va ser allà on es va formar com a futbolista des dels 10 anys. Rinus Michels el va fer debutar amb el primer equip quan encara no havia arribat a la majoria d'edat i, des d'aleshores, van compartir converses infinites sobre tàctica després dels entrenaments, tal com recorda el mateix Cruyff a la seva autobiografia. Aquest fou l'origen del 4-3-3 i del futbol total, una aproximació moderna i atractiva per a l'espectador basada en l'excel·lència tecnicotàctica.
Michels i Cruyff van tornar a coincidir al Barça i a la selecció holandesa subcampiona del món el 1974, la coneguda com la Taronja Mecànica, en referència al futbol revolucionari que van plasmar i l'equipació característica. Els lligams que van teixir Michels i Cruyff fan que Barça i Ajax siguin clubs amics i els erigeixen en el bressol del futbol modern.
L'arribada de Cruyff al Barça: l'home que va transformar tot un club i una ciutat
Cruyff va fitxar pel Barça l'agost de 1973, a les acaballes de la dictadura franquista. Ho va fer ja com el millor jugador del món, i al Camp Nou va guanyar la segona i la tercera Pilota d'Or. La seva delicadesa tècnica i tàctica superlativa van meravellar el barcelonisme i van permetre aixecar una Lliga i una Copa, però el que va transformar el club va ser la seva capacitat de lideratge per canviar la mentalitat d'un club que no guanyava un campionat domèstic des del 1960.
L'holandès va registrar el fill amb el nom català de Jordi el 1974, quan a l'Estat hi havia l'obligació de fer servir noms espanyols. Va aprofitar la nacionalitat holandesa per esquivar la prohibició i Jordi Cruyff va ser el primer a dur el nom del patró de Catalunya des de la Guerra Civil. A més, Johan va ser el primer capità del Barça a lluir el braçalet amb la senyera el 1976, dos mesos després de la mort de Francisco Franco. Aquest distintiu s'havia començat a fer servir el 1974, pel qual no hi havia cap precedent en la història d'un futbolista amb la bandera de Catalunya al braç.
El Cruyff entrenador: pare del Dream Team i del Barça guanyador
Tot i ser un dels millors jugadors de la història, Cruyff és encara més recordat pel paper com a entrenador. I és que, 10 anys després de marxar com a jugador, el 1988 va tornar com a tècnic i va conformar el millor Barça de la història fins al moment: el Dream Team. En aquesta etapa de vuit anys, Cruyff va canviar el paradigma del futbol mundial i va perfeccionar el futbol total de Michels, la qual cosa va permetre conquerir la primera Copa d'Europa de la història blaugrana a Wembley el 1992.
El Barça es va convertir en el millor club del món i va dominar el panorama internacional amb el futbol de combinació. Koeman, Stoítxkov, Laudrup, d'una banda; i la primera fornada de jugadors formats a La Masia, com Guardiola, Amor i Barjuán, de l'altra, són fills d'aquell equip. A més de la Copa d'Europa, van guanyar quatre Lligues consecutives, una fita inèdita fins aleshores per al club i encara sense igualar; una Recopa, una Copa del Rei, una Supercopa d'Europa i tres Supercopes d'Espanya. Va marxar per la porta del darrere el 1996 per l'enfrontament amb el president Josep Lluís Núñez i després de 10 dies fatídics en què va perdre tots els títols de la temporada.
El llegat de Cruyff, també per al catalanisme
Cruyff va estar involucrat en l'actualitat esportiva i política del Barça i Catalunya fins al final. El 2006, el president de la Generalitat, Pasqual Maragall, li va fer entrega de la Creu de Sant Jordi com a reconeixement per la seva implicació en l'emancipació política i cultural del país. Tres anys després, es va convertir en el seleccionador nacional i va fer algunes declaracions en català fins que el 2013 es va retirar definitivament de les banquetes.
Pel que fa a l'esport, va exercir de mestre i confident de Pep Guardiola durant l'etapa com a entrenador del Barça que el va erigir en el seu successor. També va tenir un paper institucional i, el 2010, la primera directiva de Joan Laporta el va nomenar president d'honor. Tot i que va retornar la insígnia mesos després pel qüestionament de la nova junta de Sandro Rosell, en una última mostra del tarannà del geni que va convertir el Barça en un club guanyador.