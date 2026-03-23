El llegat de Cruyff, en 14 vídeos

Són pocs els noms que generen consens dins del món del futbol i, en especial, del Barça. Johan Cruyff és un d'ells. El neerlandès és, sens dubte, l’home que va canviar la història moderna del FC Barcelona i del futbol. El seu llegat, etern, encara ressona amb força deu anys després de la seva mort , el 24 de març de 2016, als 68 anys, per culpa d'un càncer de pulmó. Cruyff va regalar jugades impossibles, gols inversemblants i frases per la història que repassem en un recull de 14 vídeos per entendre millor com era i què va fer aquest home neerlandès per captivar als aficionats blaugrana.
1: El naixement d'una estrella a l'Ajax
Cruyff va néixer al costat de l'estadi de l'Ajax d'Amsterdam, que avui duu el seu nom, club on es va formar des dels 10 anys. Va debutar amb el primer equip quan encara no era major d'edat i va convertir-se en figura de l'entitat, en què va jugar des del 1964 fins al 1973, regalant gols únics com el que va marcar al ADO Den Haag, el 2 de gener del 1972.
2: El neerlandès volador, un gol de llegenda
Cruyff defensar la samarreta del Barça des del 1973 fins al 1978, i va guanyar dues pilotes d'Or, una Lliga (el club no n'aixecava cap des del 1960) i una Copa del Rei. A banda, també va regalar gols inoblidables a l'afició, com el del "neerlandès volador", que va marcar a l'Atlètic de Madrid el 22 de desembre de 1973.
3: L'orgull de ser capità del Barça
La relació de Cruyff amb Catalunya no va limitar-se només al Barça. El geni neerlandès es va capbussar en la cultura catalana i la idiosincràsia catalanista del club només arribar, explicant amb orgull què suposava per a ell lluir el braçal de capità del Barça. A més, Cruyff va ser el primer capità del Barça a lluir el braçalet amb la senyera el 1976, dos mesos després de la mort de Francisco Franco.
4: Cruyff, un pioner del futbol
En la seva segona etapa a l'Ajax, entre el 1982 i el 83, Cruyff encara va tenir temps per tornar a sorprendre al futbol, com amb el 'penal indirecte' que va xutar el 5 de desembre de 1982 contra l'Helmond Sport.
5: La revolució futbolística de la 'Taronja mecànica'
En el futbol de seleccions, Johan Cruyff també va deixar una empremta inesborrable. La selecció neerlandesa, a les ordres de Rinus Michels, va quedar subcampiona al Mundial de 1974 i de 1978, creant el concepte de "futbol total". La 'Taronja mecànica' (nom amb el qual es coneixia la generació neerlandesa de Cruyff) va enamorar al món amb gols com el que Cruyff va marcar a l'Argentina el 26 de juny de 1974.
6: El Cruyff entrenador, estratègia i personalitat
No content amb ser considerat un dels millors jugadors de la història, Cruyff va fer encara més gran el seu llegat a la banqueta. La seva etapa al Barça va començar el 1988 i, només arribar, ja va deixar clar el pes de la seva figura, explicant públicament quins jugadors seguirien i quins no.
7: Wembley 1992, la primera Champions
Com a entrenador del Barça, Cruyff va confeccionar un equip únic: el Dream Team. L'entrenador va revolucionar, una altra vegada, el paradigma futbolístic amb un equip total que va conquistar la primera Copa d'Europa de la història blaugrana a Wembley el 1992.
8: Cruyff i la connexió amb els jugadors
El Dream Team, a banda de ser recordat pel seu joc superlatiu, també ho hes pels jugadors històrics de la plantilla. Cruyff, amb la seva simpatia característica, va construir un equip únic amb llegendes com Koeman, Stoítxkov, Laudrup, Guardiola o Amor.
9: La desfeta del 'Dream Team'
Al Barça, Cruyff va guanyar, a més de la Copa d'Europa, quatre Lligues consecutives, una fita inèdita fins aleshores; una Recopa, una Copa del Rei, una Supercopa d'Europa i tres Supercopes d'Espanya amb el Dream Team. El punt més baix de l'etapa de Cruyff com a entrenador blaugrana va arribar el 18 de maig de 1994, després de perdre la final de la Copa d'Europa per 4-0 contra el Milà.
10: Núñez destitueix Johan Cruyff: "És motiu de cese"
La desfeta d'Atenas contra el Milà va deixar tocat de mort a Johan Cruyff, que va acabar sent destituït l'any 1996 pel president Josep Lluís Núñez, amb qui va acabar enemistat.
11: Del tabac als Chupa-Cup
Cruyff, assidu fumador des de jove, va protagonitzar un anunci molt recordat l'any 1991 en una campanya antitabac, després de patir una insuficiència coronària en fase aguda i passar per quiròfan.
12: President d'honor del Barça, un càrrec efímer
El 26 de març del 2010, Joan Laporta, president del Barça, va retre homenatge a Cruyff atorgant-li la insígnia com a President d'Honor del club. El juliol del mateix any, però, Johan Cruyff va retornar la insígnia i el títol honorífic després que la nova junta de Sandro Rosell qüestionés la seva figura.
13: Catalunya i Cruyff, una relació d'amor
La relació entre Cruyff i Catalunya es va enfortir amb el pas dels anys, fins al punt que l'any 2006, el president de la Generalitat, Pasqual Maragall, li va fer entrega de la Creu de Sant Jordi com a reconeixement per la seva implicació en l'emancipació política i cultural del país. Tres anys després, Cruyff va convertir-se en el seleccionador nacional de Catalunya fins que el 2013 es va retirar definitivament de les banquetes.
14: Cruyff i entendre el futbol
L'excepcionalitat de Cruyff resideix en la seva capacitat d'entendre i simplificar el futbol. Durant anys, com si d'un mestre es tractés, el mite neerlandès va passejar-se per platós de televisió i ràdio impartint classes magistrals i lliçons tàctiques, tal com va fer amb Antoni Bassas en un programa de TV3.
La figura de Johan Cruyff escapa de qualificatius o definicions. Curts queden els elogis i escassos els adjectius per lloar el seu llegat i les seves innovacions tàctiques que, més de trenta anys després, continuen més vigents que mai en el món del futbol.