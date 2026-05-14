BBVA Research preveu que l'economia catalana creixi un 2,4% aquest any

BBVA Research preveu que l'economia catalana mantingui un "fort dinamisme" aquest any i el vinent, amb un creixement del 2,4% i el 2,5%, respectivament. El servei d'estudis del banc ha publicat aquest dijous el seu informe "Situació Catalunya" per al primer trimestre de l'any, que apunta que si es compleixen les previsions, el PIB arribarà a nivells un 16% per sobre dels 2019 l'any que ve. La taxa d'atur es podria reduir fins al 6,8%, i es podrien crear uns 175.000 nous llocs de feina. El BBVA veu a Catalunya un "avantatge competitiu" en el preu de la llum i l'augment de les exportacions de serveis, tant pel que fa al turisme, que es veu afavorit per la crisi geopolítica en altres destins, com serveis professionals, financers tecnològics.
Segons l'informe "Situació Catalunya. Primer semestre 2026", presentat aquest dijous per Miguel Cardoso, economista en cap per a Espanya i Portugal de BBVA Research, i per José Ballester, director territorial de BBVA a Catalunya, l'economia catalana manté "un creixement sòlid, significativament per sobre de la resta de la zona de l'euro i de la mitjana registrada entre 1995 i 2012". De fet, l'estudi admet que hi haurà "certa desacceleració" per culpa de les tensions geopolítiques i la incertesa econòmica per l'augment del cru, però considera que es compensen pel bon ritme exportador de servei, el consum de les llars, l'acceleració de la inversió pública i l'augment de les rendes salarials.
En un context de regularització extraordinària de migrants, el BBVA Research també destaca l'increment de la força laboral per l'augment migratori. De fet, el centre d'estudis recorda que la immigració representa el 70% de la creació d'ocupació des del 2022, i que en la regularització podrien incorporar-se al mercat laboral català prop de 150.000 persones.
El BBVA destaca el "dinamisme de la demanda interna" per impulsar el creixement, i assegura que els salaris van recuperant poder adquisitiu pels augments pactats en convenis (3,2% de mitjana). Juntament amb els tipus d'interès encara baixos, això impulsa el consum i la inversió.
El centre d'estudis no anticipa grans augments dels tipus mentre la crisi geopolítica sigui temporal, i destaca que tot plegat pot impulsar el crèdit, i també el dinamisme en sectors com l'immobiliari. Pel BBVA, a més, l'augment de la despesa en defensa que es promou des de les administracions públiques, siguin a Brussel·les, Madrid o Barcelona, pot suposar un "impacte rellevant per a Catalunya, atesa l'elevada facturació d'empreses exposades directament o indirectament al sector".
Pel que fa als reptes, el BBVA recorda que Catalunya té una exposició a la demanda dels Estats Units superior a la mitjana espanyola. Així mateix, apunta que un augment del 10% en la cotització del petroli podria suposar riscos, restant prop de dues dècimes al creixement del PIB espanyol i impulsant a l'alça la inflació fins a tres dècimes. Tot i això, des del centre d'estudis del banc assenyalen que la crisi geopolítica podria "afavorir conjunturalment el turisme", com ja va passar en altres episodis semblants, ja que Catalunya es considera un destí segur.
El BBVA Research sosté també que la manca d'habitatge assequible és un "coll d'ampolla" per millorar el benestar i atraure i retenir talent, i constata un "desajust significatiu" entre l'oferta i la demanda.
Pel que fa a l'àmbit polític, el centre d'estudis diu que caldrà garantir "la sostenibilitat del deute autonòmic" a mitjà termini, i aposta per la reforma del finançament com a "punt de partida per avançar cap a un model més simple, transparent i equitatiu".