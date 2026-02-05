El BBVA incrementa els beneficis un 4,5% el 2025 tot i l’opa fallida al Sabadell

El BBVA va obtenir un benefici net de 10.511 milions d'euros el 2025, fet que suposa un increment del 4,5% en comparació de l'any anterior, segons els comptes publicats aquest dijous per l'entitat basca. Això, tot i l'opa hostil fallida sobre el Banc Sabadell, que va suposar una forta inversió en publicitat i que, finalment, no va obtenir el resultat esperat pel president, Carlos Torres.
Els ingressos totals de l'entitat, l'anomenat marge brut, entre el gener i el desembre van ser de 36.931 milions d'euros, un 4,1% més que el 2024. D'aquesta xifra, els ingressos per interessos nets, el marge d'interessos, van pujar un 4%, fins a 26.280 milions d'euros.
D'acord amb els resultats de l'any, el banc ha decidit proposar el repartiment d'un dividend complementari de 0,60 euros per acció, que es pagarà als accionistes l'abril d'enguany. Si se suma el dividend a compte ja pagat al novembre, de 0,32 euros, s'assoleix un repartiment de 0,92 euros pels resultats del 2025, la qual cosa suposa un total de 5.249 milions d'euros.
Hi haurà ampliació.