El BBVA defineix el 2025 com un «any magnífic», malgrat el fracàs de l'opa

El president del BBVA, Carlos Torres, ha qualificat el 2025 com un “any magnífic” per a l’entitat, malgrat l’entorn incert i l’escenari geopolític, i després del fracàs de l’opa hostil al Banc Sabadell. Després de la que ha estat una llarga batalla, totes dues institucions financeres han posat fil a l’agulla a les seves estratègies post-opa. Torres ha explicat aquest dimarts que el creixement del banc, amb dades del 30 de setembre, apunten a un 8% a l’estat espanyol i d’un 10% a Mèxic, un dels mercats rellevants del banc.
Torres ha subratllat la previsió de generar 49.000 milions d’euros de capital fins al 2028, quantitat que es destinaria a finançar el creixement en 13.000 milions mentre que la resta, 36.000 milions, seran destinats a la remuneració dels accionistes. El BBVA es va comprometre a retornar als accionistes el capital excedentari per damunt del 12%.
La cúpula del Banc Sabadell, per la seva banda, ja ha donat les claus del que vol que sigui el seu model de negoci els propers anys. L'entitat vallesana ha subratllat el "creixement prudent" i el manteniment del perfil de risc de l’entitat, dins del "perímetre Espanya", en un moment de molt bones xifres de l’economia espanyola dins de la Unió Europea.