CaixaBank tanca el 2025 amb un benefici rècord de 5.891 milions d'euros, un 1,8% més que en l'any anterior, segons els resultats que ha publicat aquest divendres a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV). En l'últim trimestre, el benefici de l'entitat ha estat de 1.494 milions d'euros, un 3,4% d'augment respecte als tres mesos anteriors. El marge d'interessos de CaixaBank ha caigut un 3,9% interanual fins als 10.671 milions d'euros per la disminució dels tipus d'interès, tot i que en l'últim trimestre ha pujat lleugerament respecte a l'anterior, amb 2.715 milions (+1,5%). L'entitat ha superat els objectius de l'exercici, i per això revisa a l'alça els objectius de creixement i rendibilitat del Pla Estratègic.
El marge brut tanca l’any en 16.270 milions d’euros, un augment anual del 2,5%, mentre que les despeses d’administració i amortització pugen un 5%, fins als 6.415 milions. Per això, el marge d’explotació arriba als 9.855 milions d’euros, un 0,9% més.
D'altra banda, CaixaBank ha abonat aquest any 2025 un total de 611 milions per l'impost sobre el marge d'interessos i comissions (IMIC), per sobre dels 493 milions de l'any anterior en concepte de gravamen a la banca.
Volum de negoci
CaixaBank atribueix el benefici net a l'alça a la "intensa dinàmica comercial, que ha afavorit un fort creixement del negoci en un context de contenció de tipus d'interès". En concret, el volum de negoci ha arribat a 1,1 bilions d’euros, amb un augment d'un 6,9% respecte del desembre del 2024.
La cartera de crèdit sa ha crescut un 7% durant l’any, amb 24.671 milions d’euros més, fins a situar-se en 376.182 milions. En concret, la cartera de crèdit sa en empreses ha augmentat en 12.373 milions d'euros (+7,6%); per a la compra d'habitatge en 8.484 milions (+6,5%), i per al consum, en 2.560 milions (+12,4%). CaixaBank ha mantingut la rendibilitat ROTE a 12 mesos en el 17,5% i la ràtio d’eficiència en el 39,4%.
El banc compta amb recursos de clients de fins a 731.936 milions d'euros, un 6,8% més. Els recursos en balanç són 524.626 milions (+5,8%), amb l'estalvi a la vista en 365.999 milions (+6,3%) i els passius per contractes d’assegurances en 85.765 milions (+7,2%). L’estalvi a termini puja a 65.984 milions d’euros, un increment del 0,5% durant l’any.
Augment de capital de clients inversors
Pel que fa als actius sota gestió, han augmentat un 10,9% fins als 202.860 milions d’euros. El patrimoni gestionat en fons d’inversió, carteres i SICAV puja a 150.947 milions (+13,4%) i els plans de pensions arriben a 51.913 milions (+4,2%).
Les subscripcions netes en fons d’inversió, assegurances d’estalvi i plans de pensions arriben als 15.948 milions d'euros. Els ingressos per serveis (gestió patrimonial, assegurances de protecció i comissions bancàries) són de 5.266 milions d'euros en el conjunt del 2025, un 5,4% més.
Per components, els ingressos per gestió patrimonial pugen un 11,2% fins als 2.011 milions d’euros, els ingressos per assegurances de protecció augmenten un 4,8% fins a 1.194 milions, i les comissions bancàries arriben als 2.062 milions, un 0,6% més.
En canvi, CaixaBank tanca l'any amb una caiguda del 39,1% en els ingressos per dividends, que assoleixen els 61 milions d'euros. Això es deu al fet que l'any passat es va incloure el dividend de Telefónica, participació venuda íntegrament en el segon trimestre de 2024. Malgrat això, els resultats atribuïts d'entitats valorades pel mètode de la participació creixen un 10,2%, fins als 288 milions d’euros.
Retribució a l'accionista
El consell d'administració de CaixaBank ha acordat proposar a la Junta General d'Accionistes un nou dividend complementari en efectiu de 0,3321 euros bruts per acció, a càrrec dels beneficis del 2025, que s'abonarà durant el mes d'abril. Amb aquest dividend, si s'aprova, i l'abonat al novembre, l'import en efectiu de remuneració de l'accionista pujarà a 0,5 euros bruts per acció, equivalent al 59,4% del benefici net consolidat. El banc mantindrà la mateixa política de distribuir en efectiu entre el 50 i el 60% del benefici net entre els accionistes de cara a 2026.