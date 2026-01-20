Qui és Carol Recio, l'aposta «popular» de Pisarello com a número 2 a les primàries de BComú?

Barcelona en Comú ja coneix el primer tàndem que aspira a liderar la formació de cara a les eleccions municipals de 2027. Gerardo Pisarello ha revelat que la seva acompanyant a les primàries serà Carolina Recio. Així, la número dos de Pisarello serà una cara coneguda de l'Ajuntament: actualment n'és regidora. Si la seva candidatura triomfa en els processos interns, això també la situaria en un nou pla polític. Després d'haver anat com a número 9 als darrers comicis, llavors amb Ada Colau, ara escalaria posicions en una llista renovada. De moment, però, el duo Pisarello-Recio encara ha d'afrontar una consulta a militants i simpatitzants de BComú per saber si tenen llum verda per liderar la formació a les pròximes eleccions barcelonines. L'alternativa és Bob Pop, que emergeix com a sorpresa dinamitzadora.
L'anunci s'ha formalitzat en un acte amb el lema "Recuperem Barcelona", a l'Ateneu del Clot, aquest dimarts. La presentació oficial del tàndem de Gerardo Pisarello i Carolina Recio arriba després que personalitats rellevants per a l'espai barceloní dels comuns, com Ada Colau o Gemma Tarafa, hagin exhibit les seves mostres de suport per aquesta candidatura a les primàries. Entre els noms que també han format part de l'acte hi ha Maria Eugènia Palop, Alícia Puig, Jess González, Ruth Gabriel, Juani Pérez o Lucía Morale.
Un perfil per "reconnectar" amb les classes populars
Carol Recio -com se la coneix en els seus cercles de confiança- és doctora en sociologia, membre destacada de Barcelona en Comú -també va anar a les llistes del 2019 com a número 18- i peça clau d'un grup municipal que aquest mandat ja ha vist com les seves principals figures polítiques -Ada Colau i Janet Sanz- desapareixien. Tanmateix, més enllà de l'aposta per la política institucional, la implicació amb les transformacions socials li venia de casa. A banda de ser filla del referent veïnal Albert Recio, de Nou Barris, que va arribar a ser vicepresident de la FAVB, en el passat Carol Recio també ha format part de l'Associació de Veïnes i Veïns de la Prosperitat.
En declaracions a Nació, el mateix Pisarello detalla que l'elecció té a veure amb donar més pes a "un perfil que deixi clar que un dels principals objectius d'una formació d'esquerres és reconnectar amb les classes populars de la ciutat, amb les classes i els barris populars". El candidat a les primàries de BComú assegura que, més enllà de l'Eixample o Gràcia, el futur de la seva proposta remarcarà que els barris del Besòs i l'entorn de Sant Martí tindran "un pes important". En aquest sentit, més enllà del vincle de Recio amb l'associonisme veïnal noubarrienc, també pren sentit que fos la mateixa regidora la que l'any passat defensés públicament la campanya dels comuns "Orgull de barri", amb el focus posat a l'eix Besòs de la ciutat, com a contraposició als discursos d'odi que la dreta i l'extrema dreta intenta estendre a les zones de classe obrera.
El resultat de les primàries: el 23 de febrer
L'altre candidat que de moment ha expressat la seva voluntat de liderar BComú el maig del 2027 és Bob Pop. Tanmateix, l'escriptor i comunicador que ara fa el salt a la política encara no ha detallat qui serà la seva acompanyant. Mentrestant, els tempos interns de la formació ja han deixat clar el calendari: els tàndems s'han de presentar de manera oficial el dilluns 26 de gener com a molt tard. Un mes més tard, el dia 23 de febrer, la formació anunciarà quina és la parella política guanyadora i, per tant, l'hereva d'Ada Colau a les eleccions municipals.