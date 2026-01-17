Bob Pop inicia campanya contra Pisarello: «Surto a guanyar»

L'escriptor i crític Roberto Enríquez, més conegut com a Bob Pop, ha presentat aquest dissabte la seva candidatura a alcaldable de BComú a les eleccions municipals del 2027 a Barcelona. En un acte al Centre Cívic Barceloneta, on hi han assistit unes 150 persones, Pop ha reivindicat "l'audàcia de les esquerres", i ha fet una crida a no "arreplegar-se" davant de l'auge de l'extrema dreta. L'humorista també ha dit que vol formar un govern "amb la gent", i ha avisat Gerardo Pisarello, l'altre candidat de BComú amb qui disputarà les primàries: "Surto a guanyar". Pop s'ha compromès a fer un "porta a porta" de 1.000 pisos per "parlar amb tothom" si guanya les primàries.
En una atenció als mitjans abans de començar l'acte de presentació, Pop ha explicat que ja ha decidit amb quina candidata farà tàndem, però que encara no vol fer públic el seu nom. L'aspirant a cap de llista de BComú ha defensat que Barcelona no pot ser un "negoci" i que entén que la ciutat hauria de ser una "cooperativa de veïns i veïnes".
"Si guanya Pop ja no hi ha 'stop'"
Pop ha subratllat que lluitarà perquè el dia a dia a la capital catalana sigui "amable", i que l'Ajuntament sigui "per a la gent", i que tot "costi menys". Ha afegit que ell també nota el "perill" de ser expulsat de la ciutat perquè viu de lloguer, i que presentar-se a les primàries és una "mesura de supervivència", i que vol fer servir el seu altaveu per a la gent treballadora.
Pop ha iniciat l'acte advertint que no hi participaria cap càrrec institucional: "Avui aquí no hi ha ministres", ha afirmat. L'escriptor i humorista ha remarcat que es presenta perquè creu que "ara és el moment", i que l'audàcia és "important" per a les esquerres. Ha afirmat que "cal sortir a guanyar", davant d'una ultradreta en auge i ha fet una crida no per només "resguardar-se i reconstruir", sinó per trobar una "nova il·lusió".
Burrada de milions en habitatge, cures i transport públic
Pop ha apostat per repartir la "burrada de milions" de l'Ajuntament en àrees com habitatge, cures i transport públic. I ha dit que vol que el català sigui una "eina de comunicació" que formi part de l'oci. "Seré un alcalde imperfecte, i la puc cagar, però també espero aprendre i no trair la vostra confiança", ha dit a la gent que ha omplert la sala, amb pancartes com ara "Si guanya Pop ja no hi ha 'stop'".
El candidat també ha defensat la seva figura, i ha negat ser cap "paracaigudista" ni estar "sol". Pop ha reiterat que va participar dels primers mítings d'Ada Colau, i que té gent a l'equip que forma part de llocs de responsabilitat entre els Comuns, i que coneixen els barris i la ciutat.
Possibles suports
A l'acte hi ha assistit Laia Ortiz, exdiputada d'ICV-EUiA al Parlament i al Congrés, regidora de BComú a l'Ajuntament amb Ada Colau, i segona tinenta d'alcaldia. El 2019 va anunciar que deixaria la política institucional, i aquesta legislatura és directora d'Acció Social a l’Ajuntament del Prat de Llobregat. Per altra banda, també hi havia l'exdiputat dels Comuns al Parlament Enric Bárcena (2023-2024).