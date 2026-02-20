Pisarello guanya a Bob Pop i liderarà BComú a les eleccions del 2027

Gerardo Pisarello serà el candidat de Barcelona en Comú l'any vinent, a les eleccions del maig del 2027, després d'haver-se imposat a Bob Pop a les eleccions primàries. Així, per primera vegada des que va néixer la formació municipalista, hi haurà un candidat a les urnes que no serà Ada Colau. Pisarello, qui va ser el número dos de Colau quan van aconseguir guanyar les eleccions, l'any 2015, prepararà ara una candidatura juntament amb Carol Recio, actual regidora a l'Ajuntament de Barcelona.
Els resultats provisionals comunicats pels comuns a Barcelona assenyalen que Pisarello ha guanyat les primàries amb el 68,6% dels vots, per contra, Bob Pop n'ha aconseguit el 27%. Durant la setmana, la militància -i els simpatitzants registrats- havien pogut dir la seva. Finalment, però, s'ha imposat l'aposta que tenia més arrels continuistes, no només perquè ja havia format part del grup municipal, sinó perquè durant el procés de les primàries també havia comptat amb el suport explícit de figures com Colau, el ministre Ernest Urtasun o la líder parlamentària Jéssica Albiach. Així doncs, l'opció de Bob Pop, que emergia com una incògnita allunyada de la institucionalitat política i que havia agafat per sorpresa a tota la formació municipal, ha acabat quedant en un segon pla.
Recentment, Pisarello insistia en una entrevista a Nació que el seu objectiu és discutir l'alcaldia a Jaume Collboni, actual cap de files del consistori i antic soci de govern municipal. Per al futur líder de BComú a les eleccions, les prioritats polítiques del seu projecte tenen a veure amb donar respostes materials als maldecaps econòmics de la ciutadania: l'alcaldable promet fer el metro gratuït, limitar la compra d'habitatges i fer supermercats públics amb els preus regulats als aliments bàsics.
Després d'haver donat a conèixer els resultats provisionals, dilluns vinent BComú farà una roda de premsa amb Pisarello i Recio com a protagonistes. La intenció és obrir camí cap a unes eleccions municipals que, de moment, ja saben que es disputaran amb figures com el mateix Collboni, pel PSC, si no hi ha cap sorpresa majúscula, o amb Elisenda Alamany, per ERC. En sentit contrari, una de les grans incògnites encara és qui liderarà la formació que actualment té més regidors a l'Ajuntament, Junts. Entre els aspirants més ben col·locats hi ha Josep Rius o Jordi Martí Grau, però encara està pendent de resoldre's.