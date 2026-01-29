Pepsi anuncia un ERO a 400 empleats que afectarà Catalunya

PepsiCo ha anunciat un expedient de regulació d'ocupació (ERO) de 400 treballadors que servirà per tancar la seva xarxa comercial a Espanya, amb afectacions directes a les plantes catalanes de Polinyà, al Vallès Occidental i Zona Franca. La companyia ha explicat que la mesura respon al procés de "transformació" del seu canal de distribució "tradicional" a Espanya, iniciat el 2025, per avançar cap a un model de "distribució indirecta". Amb aquest nou ERO, de fet, Pepsi donaria per conclòs aquest canvi de model. Els principals sindicats, CCOO i UGT, han mostrat el seu rebuig a la mesura i consideren que "no està justificada" i, a més, és "desproporcionada".
Davant les crítiques dels sindicats, PepsiCo defensa que el canvi de model que es planteja en el seu canal comercial és una tendència "majoritària" al sector. L'empresa també assegura que el canvi serà "progressiu i responsable" i es compromet a fer-ho de manera que es puguin trobar "les millors solucions" per a totes les parts implicades.
S'establirà una comissió negociadora
Pel que fa a les negociacions amb la part social, PepsiCo ha detallat que s'establirà una comissió negociadora, que es constituirà el 3 de febrer, amb representants de l'empresa i els treballadors amb l'objectiu d'arribar a acords que tinguin en compte "tant les necessitats de les persones com del negoci".
Amb tot, els principals sindicats han posat el crit al cel pel gran impacte que tindrà la mesura. A més de les dues plantes catalanes, també estan afectades nou més a la resta de l'Estat. En aquest sentit, l'any passat ja es van tancar plantes a Tarragona, Girona, Saragossa, Vigo i Andalusia.
Segons CCOO i UGT, la mesura "no resoldrà la manca de rendibilitat a què fa referència l’empresa" -se suprimeix el canal de venda directa per externalitzar-lo i reduir costos estructurals- i reclamen a la multinacional mesures alternatives que no siguin "traumàtiques" per a la plantilla dels diferents centres de treball afectats per l'ERO.