Coca-Cola planteja un ERO al centre d'Esplugues de Llobregat

Coca-Cola Europacific Partners planteja un expedient de regulació d'ocupació (ERO) al centre d'Esplugues de Llobregat que afectarà 23 treballadors. Segons han denunciat els sindicats USOC i CCOO, l'empresa justifica la mesura per motius "organitzatius, tècnics i productius" i l'afectació es concentra en el departament de vendes (13 llocs de treball) i en el de comandes (10 llocs de treball).\r\n\r\nEn concret, Coca-Cola plantejaria "reorgantizar-los per externalitzar les seves tasques". En un comunicat, la USOC manifesta "total disconformitat" amb les causes que al·lega la multinacional, mentre que CCOO veu "inadmissible" la mesura tenint en compte els "importants beneficis" de la companyia. Segons expliquen, l'empresa els ha informat que lliurarà tota la documentació necessària per iniciar l'ERO el pròxim 4 de febrer.\r\n