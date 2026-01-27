Una cervesa nova, música i novetats a l'Antiga Fàbrica: Damm celebra 150 anys

Una de les cerveses més mítiques de Catalunya fa anys. I és una xifra rodona. Damm celebra el seu 150è aniversari. Per això ha preparat un programa d'activitats que se celebraran al llarg de l'any en diversos punts del país. La música, i com no podia ser d'una altra manera, la cervesa, tindran un paper important.
I és que la principal novetat és la presentació de Bohemia, una nova cervesa que es comercialitzarà enguany i porta el nom originari de l’emblemàtica Antiga Fàbrica. Des de Damm la defineixen com a intensa i equilibrada. Per a l’ocasió, també s’ha presentat el logotip commemoratiu del 150è aniversari. Estarà present a l'embalatge d’Estrella Damm i els principals actes, projectes i iniciatives vinculades a l'aniversari.
Concerts al Parc del Fòrum
La celebració també guarda espai per a la música. Al mes de maig, el Parc del Fòrum es convertirà en l’escenari de “La festa del 150”, una celebració amb un cartell musical que reunirà algunes de les veus i bandes més destacades del panorama musical català, tot i encara que no hi ha artistes confirmats.
A més, s’ha programat un cicle de concerts únic a sales emblemàtiques de Catalunya, les Illes Balears, Castelló i Andorra, que oferirà una programació diversa, amb artistes emergents i consolidats, amb prop de 50 concerts entre els mesos de setembre i octubre.
Espai immersiu a l'Antiga Fàbrica
La celebració del 150è aniversari viurà un altre dels seus moments destacats a finals d’any amb la inauguració de l’Espai Immersiu de l’Antiga Fàbrica d’Estrella Damm, el qual neix amb l’objectiu de continuar impulsant la cultura cervesera i oferir una experiència única al voltant de la història i la marca. Concebut com una exposició permanent i immersiva, permetrà als visitants gaudir d’un recorregut dinàmic pels 150 anys d’història de Damm.