Pimec avisa de «greus problemes de viabilitat» al sector logístic per l’augment dels costos

El sector de la logística calcula que els costos han augmentat un 37,4% en l'última dècada i avisa de "problemes de viabilitat greus". Així ho posa de manifest un estudi de Pimec Logística – Clúster Logístic de Catalunya, que alerta que les despeses externes s'han enfilat "a nivells inassumibles". L'informe recull dades fins al 2023 i diu que ja aleshores hi havia un "dèficit crònic" d'infraestructures. El president de Pimec Logística, Ignasi Sayol, ha assegurat que la situació ha empitjorat en els últims dos anys i ha reclamat una "execució real i definitiva" del Corredor Mediterrani. Sayol també ha avisat que l'encariment del preu del gasoil està provocant la "desaparició" de petites empreses, que per ara no han quantificat.
L'estudi indica que el sector de la logística aporta almenys 10,07% del PIB català i quantifica la seva contribució en 29.867 milions d'euros. Segons detalla, el valor afegit brut (VAB) logístic ha caigut del 4,74% sobre el PIB el 2014 al 3,66% el 2023. En la mateixa línia, també ha caigut la productivitat per treballador, passant de 61.314 euros a 59.082 euros (-3,6%), i parla d'una "incapacitat crònica" per recuperar els nivells prepandèmia.
Pel que fa als costos, el document apunta que els salaris absorbeixen actualment el 67,1% del VAB del sector, xifra que consideren que suposa una "pressió desproporcionada" si es compara amb el 52,7% de la mitjana de l'economia catalana.
Dependència "absoluta" del transport per carretera
L'informe també assenyala que hi ha una "dependència absoluta" del transport intern per carretera. Segons diu, això suposa una "vulnerabilitat extrema i letal" davant els xocs energètics, com està passant actualment amb la guerra a l'Iran, i que provoca la "crema constant" de companyies.
El president de Pimec Logística, Ignasi Sayol, ha lamentat que "no es mantenen" les carreteres i, en concret, ha assenyalat l'estat de l'AP-7 i l'A-2. "És urgent que les infraestructures que han d'estar i que es puguin treure camions de les carreteres", ha afirmat. Així mateix, ha lamentat que la inversió en infraestructures no s'abordi en les negociacions polítiques perquè "no és sexi".
A banda de les infraestructures, Sayol ha reclamat un "nou marc laboral", que superi la "rigidesa" del conveni actual, i un escut específic que protegeixi les pimes. Després de tot, el president del clúster ha reivindicat el sector. "Si no hi ha logística, la sang no flueix, no arriben els productes", ha comparat. Pimec elabora aquest estudi anualment pels volts del Saló Internacional de Logística (SIL), que enguany se celebra del 3 al 5 de juny al recinte de Montjuïc de Fira de Barcelona.