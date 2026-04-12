La indústria de la moda genera un volum de negoci de més de 17.500 milions d'euros a Catalunya

La indústria de la moda i la pell a Catalunya suma ja 953 empreses i genera un volum de negoci de 17.559 milions d'euros. En paral·lel, el sector dona feia a 73.660 persones i compta amb 79 startups, segons un estudi elaborat per ACCIÓ coincidint amb la 37a edició de la 080 Barcelona Fashion, que se celebrarà del 14 al 17 d'abril al Port Vell amb 26 desfilades de marques consolidades, firmes internacionals i noves veus creatives. L'informe també posa de relleu que Catalunya ha estat la cinquena regió del món en nombre de projectes d'inversió estrangera captats en el sector de la moda i la pell durant el període 2021-2025. Es tracta de 19 projectes, que han suposat la captació de 124,6 milions i la creació de 955 llocs de treball.
El sector de la moda i la pell a Catalunya el conformen, per una banda, les 411 empreses productores que generen 2.392 milions d'euros i donen feina a gairebé 9.700 persones. De l'altra, el gruix del sector es troba en les marques, un grup format per 365 empreses que concentren 14.235 milions d'euros de vendes (i que representen el 81% de la facturació del sector) i ocupen 60.800 persones treballadores (83% de l’ocupació del sector). Finalment, completa el sector el grup de retailers, on hi ha 177 empreses que generen 933 milions d'euros i reuneixen més de 3.100 treballadors.
Pel que fa a la dimensió empresarial, destaquen les micro i les petites empreses, que representen el 83% del total de la facturació i el 86% de l'ocupació. D'altra banda, l'informe d'ACCIÓ també fa menció de les startups, i subratlla la presència de 79 empreses emergents del sector de la moda i la pell l'any 2025, una dada que representa un creixement del 8% en els últims quatre anys (2022-2025). Addicionalment, l'informe d’ACCIÓ posa en relleu les principals dades del sector de la pell: 135 empreses que generen prop de 6.600 llocs de treball i una facturació de vora de 1.100 milions d'euros.
Quins països lideren la inversió estrangera?
La fortalesa del sector de la moda català també es veu en l'arribada d'inversió estrangera directa. D'acord amb l'estudi, durant l'últim quinquenni (2021-2025), Catalunya s'ha situat com la cinquena regió a escala mundial en nombre de projectes d'inversió estrangera captats en aquest sector, i la tercera regió de la UE -per darrere de Rin del Nord-Westfàlia i de l'Illa de França-, amb un total de 19 projectes. Aquests projectes han suposat la captació de 124,6 milions d'euros i la creació de 955 llocs de treball.
Els principals països per volum de capital invertit han estat el Regne Unit (47,8 milions d'euros), Dinamarca (22,4 milions), Itàlia (22,4 milions), França (15,8 milions) i els Estats Units (4,8 milions). Respecte de les activitats en què s'ha invertit en aquests projectes, destaquen les vendes, el màrqueting i suport, les seus socials i la logística, distribució i transport.
Finalment, l'estudi d'ACCIÓ posa de manifest les tendències globals del sector i els principals reptes als quals haurà d'afrontar com la desglobalització, l'impuls de la producció de proximitat, la inflació, els costos logístics i les cadenes fragmentades o un consum hiperracional i orientat al valor. També sobresurten altres riscos com el risc climàtic i les emissions de la cadena de subministrament, la regulació de l'ecoblanqueig o l'ampliació de la responsabilitat legal fins al final de la vida del producte.
Davant d'aquests reptes, l'informe d'ACCIÓ identifica diverses estratègies de futur orientades a reforçar la competitivitat del sector. Entre elles, subratlla l'acceleració de l'automatització i la digitalització, el fet de reforçar el talent industrial i garantir el relleu generacional, impulsar un model responsable basat en la circularitat i la traçabilitat o consolidar Barcelona com a 'hub' híbrid de la moda, l'audiovisual i altres sectors creatius.