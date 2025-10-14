El Recinte Modernista de Sant Pau es torna a convertir en l'epicentre de la moda amb la inauguració de la 080 Barcelona Fashion Week. La desfilada inaugural ha estat de la mà d'Escorpion, un habitual a la passarel·la barcelonina, i un grup de ballarins ha retut homenatge a Bernat Biosca, CEO de la marca.
Així ha estat la desfilada inaugural de la 080 Barcelona Fashion Week
- Hugo Fernández Alcaraz
- Cap de Fotografia de Nació
Publicat el 14 d’octubre de 2025 a les 18:50
- Desfilada d'Escorpion a la passarel·la 080 Barcelona Fashion -
- Hugo Fernández
- Assistents a la inauguració de la 080 Barcelona Fashion -
- Hugo Fernández
- Custo Barcelona a la inauguració de la 080 Barcelona Fashion -
- Hugo Fernández
- Assistents a la inauguració de la 080 Barcelona Fashion -
- Hugo Fernández
- Ball ritual abans de la desfilada d'Escorpion -
- Hugo Fernández
- Ball ritual abans de la desfilada d'Escorpion -
- Hugo Fernández
- Ball ritual abans de la desfilada d'Escorpion -
- Hugo Fernández
- Assistents a la inauguració de la 080 Barcelona Fashion -
- Hugo Fernández
- Desfilada d'Escorpion a la passarel·la 080 Barcelona Fashion -
- Hugo Fernández
- Desfilada d'Escorpion a la passarel·la 080 Barcelona Fashion -
- Hugo Fernández
- Desfilada d'Escorpion a la passarel·la 080 Barcelona Fashion -
- Hugo Fernández
- Desfilada d'Escorpion a la passarel·la 080 Barcelona Fashion -
- Hugo Fernández
- Desfilada d'Escorpion a la passarel·la 080 Barcelona Fashion -
- Hugo Fernández
- Desfilada d'Escorpion a la passarel·la 080 Barcelona Fashion -
- Hugo Fernández
- Desfilada d'Escorpion a la passarel·la 080 Barcelona Fashion -
- Hugo Fernández
- Desfilada d'Escorpion a la passarel·la 080 Barcelona Fashion -
- Hugo Fernández
- Desfilada d'Escorpion a la passarel·la 080 Barcelona Fashion -
- Hugo Fernández
- El conseller Miquel Sàmper durant l'inauguració -
- Hugo Fernández
