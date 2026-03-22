L'extrema dreta guanya a Elna, Ribesaltes i Cànoes i confirma la seva força a la Catalunya Nord

La segona volta de les municipals confirma la força de l'extrema dreta a la Catalunya Nord. L'ultranacionalista francès Steve Fortel serà el nou batlle d'Elna, Julien Potel a Ribesaltes i Carla Muti a Cànoes. D'aquesta manera, tres municipis de l'àrea metropolitana de Perpinyà se sumen a la capital del Rosselló i seran governats per Reagrupament Nacional (RN), que en molts casos aprofita la divisió entre la dreta i l'esquerra tradicionals. A Cabestany, però, la comunista Édith Pugnet ha estat reelegida per davant del candidat d'Olivier Mas, cap de la llista d'extrema dreta. Fa una setmana, Louis Aliot va guanyar a Perpinyà amb un 50,41% dels vots que li van permetre revalidar l'alcaldia sense segona volta.
Aquest diumenge, els ciutadans de la Catalunya Nord han anat a votar en la segona volta de les eleccions municipals a França, on globalment l'esquerra ha resistit retenint capitals com París i Marsella. Després que la setmana passada el partit fundat per Jean-Marie Le Pen s'imposés a l'oposició fragmentada i Aliot sortís reelegit a la capital del Rosselló, ara se sumen a la llista de municipis governats per RN viles com Elna, Ribesaltes i Cànoes.
A Elna, Steve Fortel ha guanyat amb un 48,16% dels vots. Al darrere seu ha quedat el candidat d'esquerra André Trives (40,96%) i el candidat de la dreta amb l'11%. A Ribesaltes, Julien Potel s'ha imposat amb un 44% dels vots per davant d'Amélie Parraud (34,71%) i Laurianne Rawcliffe (19,40%). Pel que fa a Cànoes, també la candidata de RN, Carla Muti, ha sortit guanyant amb un 30,13%.
Per contra, pel que fa a Cabestany l'alcaldessa comunista ha derrotat RN amb el 56,43% dels vots, 14 punts per davant del candidat Olivier Mas (42,61%). Cabestany, amb més de 10.000 habitants, també era un dels municipis clau per al partit d'extrema dreta a la Catalunya Nord.
D'altra banda, la dreta tampoc ha obtingut el resultat esperat a Prada de Conflent, on l'esquerra s'ha imposat amb un 51,98% dels vots. Tot i que la llista encapçalada per Julien Audier-Soria va guanyar la primera volta de les eleccions, serà Aude Vivès, cap del partit d'esquerra, qui governi la vila de 6.000 habitants.
El laboratori lepenista
La victòria d’Aliot fa sis anys va convertir Perpinyà en l’única ciutat francesa de més de 100.000 habitants governada per l'extrema dreta, un fet que va tenir una forta repercussió política a França. Aquest passat diumenge, Aliot va sortir reelegit amb el 50,41% dels vots dels vots en la primera volta a Perpinyà. Ara, Elna, Ribesaltes i Cànoes se sumen a la capital del Rosselló i permeten consolidar –en part– el "laboratori polític" del RN, que utilitza la seva gestió municipal com a exemple del seu model de govern.