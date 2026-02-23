La Comissió per una Mobilitat Fiable creada per la patronal es constitueix aquest dilluns amb 70 entitats

Aquest dilluns es constituirà la Comissió per a la Garantia d’una Mobilitat Quotidiana Fiable i Eficient a Catalunya que es va presentar el 13 de febrer passat. Foment del Treball, el RACC i la Cambra de Comerç van impulsar aquesta iniciativa després del caos a Rodalies, però s’hi han afegit prop de 70 entitats, des d’una vintena d’organitzacions empresarials a col·legis professionals com els d’Economistes, Arquitectura, Enginyers de camins, Advocats, el Cercle d’Economia, FemCat, la Cecot i les escoles de negocis Esade i IESE, entre moltes d’altres. Lluís Moreno, vicepresident de Foment, coordinarà els seus treballs.
Segons fonts empresarials, el món econòmic està convençut que aquest “és el problema que neguiteja més la vida dels catalans i les elits econòmiques no poden restar alienes a la crisi que han delatat les infraestructures del país”. En l’acte en què es va anunciar la creació de la comissió, els dirigents econòmics ja van expressar que la gravetat de la situació -que Josep Mateu, el president del RACC, va qualificar d’“intolerable”- obligava a moure peça.
El mateix Josep Mateu es va mostrar convençut que el desgavell a Rodalies no es resoldrà fins que es produeixi el traspàs total de tot el servei a la Generalitat. Un sentiment aquest àmpliament compartit pel gruix de les entitats econòmiques. El malestar entre la classe empresarial per l'estat de la mobilitat és molt profund en aquests moments perquè es considera que les administracions no han fet prou la seva feina.
La comissió conclourà els seus treballs el mes d’octubre i estudiarà tot el sistema de mobilitat a Catalunya per localitzar totes les disfuncions operatives que ha delatat, aixó com proposarà les mesures que es requereixin per una mobilitat eficient. La comissió, que integrarà un equip de tècnics d’alt nivell, analitzarà les causes estructurals que han ferint greument el servei. També preveu planificar els recursos imprescindibles que són necessaris en els propers anys.