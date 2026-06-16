L'R8 de Rodalies recupera el servei en tota la línia després de cinc mesos

Els combois de l'R8 ja circulen aquest dimarts entre Rubí i Martorell després de gairebé cinc mesos. Rodalies recupera així el servei en tota la línia, que havia quedat interrompuda en aquest tram arran del temporal del passat 20 de gener. Segons informa Renfe, el servei alternatiu que hi havia habilitat per carretera continuarà funcionant avui i, fins dijous, encara hi haurà autobusos directes fins a Cerdanyola Universitat. El primer tren a sortir de Granollers i arribar fins a Martorell sortirà a les 8.30 h. En sentit contrari, ho farà a les 9.30 h.
El servei de l'R8 va quedar interromput entre Rubí i Martorell arran de les greus conseqüències que el temporal Harry va ocasionar a tota la línia ferroviària de Rodalies. Un temporal que, a més, va provocar un accident a l'R4 a Gelida, on va morir un maquinista en pràctiques. Durant aquests mesos, després de desenes de talls i obres -i molt a poc a poc-, els corredors han anat recuperant la normalitat.
A principis de juny, el secretari d'Estat de Transports, José Antonio Santano, anunciava que, a l'R8, primer s'obriria el trànsit entre Rubí i Martorell als combois de mercaderies i que, a mitjan de juliol, seria el torn dels trens de passatgers. Finalment, la data s'ha avançat un mes i des d'aquest dimarts 16 de juny els trens ja han de circular amb normalitat i en tota la línia.
Durant aquest temps, s'ha estat treballant en 120 metres del túnel de Rubí. Ara, s'estan a punt de licitar els treballs per 23 milions d'euros que permetran actuar en el conjunt del túnel. Santano també apuntava fa uns dies que aquestes obres no han d'afectar la circulació de trens.
La línia orbital que està infrautilitzada
Enmig del debat sobre infraestructures arran del projecte de Tren Orbital pactat entre el Govern i ERC en el marc de l'aprovació dels pressupostos, la realitat és que la regió metropolitana ja disposa d'una línia de Rodalies que evita Barcelona i que és, en efecte, l'R8. Aquest servei ferroviari uneix Granollers amb Martorell passant per Sant Cugat i Rubí, però està infrautilitzat: només té un tren per hora i sentit i unes connexions pèssimes amb les línies de FGC.