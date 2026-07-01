El MNAC demana suspendre el lliurament de les pintures de Sixena per falta d'informació sobre els riscos

El MNAC ha demanat al jutjat d'Osca suspendre el termini fixat pel lliurament dels murals de Sixena fins que el govern d'Aragó proporcioni "la informació necessària i imprescindible" per la redacció completa de l'informe d'avaluació de riscos i que tenen a veure amb la descàrrega i desembalatge, així com la reinstal·lació. El MNAC assenyala que ha presentat un informe d'avaluació de riscos "parcial i incomplet" perquè no tenen informació rellevant que ha de ser facilitada per l'Aragó. Per això, han reclamat suspendre el transcurs del termini establert en el cronograma aprovat el passat 10 d’abril i que fixava 56 setmanes, fins que el govern d'Aragó proporcioni al MNAC la informació i que l'informe d'avaluació de riscos es pugui completar.
L’informe d’avaluació de riscos del MNAC constitueix la fase 2 del cronograma aprovat el 10 d’abril de 2026. El MNAC indica, en l'escrit al qual ha tingut accés l'ACN, que aquesta falta d'informació rellevant fa que no hagin pogut redactar ni la fase 5 ('descàrrega i desembalatge') i la fase 6 ('reinstal·lació') de l’epígraf "Riscos a curt termini", ni tampoc l’epígraf "Riscos a llarg termini" de l’informe d’avaluació de riscos. La manca d’informació de MNAC sobre "aquests aspectes rellevants pot comportar que la presa de decisions sobre determinats processos pugui resultar contraproduent o fins i tot incrementi considerablement el risc de deteriorament de les pintures murals".
Aquesta manca d’informació impedeix igualment, afegeix, "avaluar els riscos derivats del canvi d’estat de les pintures i la interrupció o modificació de les condicions d’estabilitat i això es deu al fet que resulta impossible avaluar els riscos d’allò que no es coneix". El MNAC apunta que per dur a terme una avaluació de riscos amb rigor i la profunditat requerits es necessita un termini de temps determinat que "en cap cas correspon amb l'escàs temps concedit en el marc del cronograma judicial".
En aquest sentit, el museu sol·licita a la magistrada encarregada del cas i les altres parts del procés per consultar a les autoritats tècniques de referència, a l'Institut del Patrimoni Cultural Espanyol i al Centre Internacional d'Estudis per a la Conservació i la Restauració dels Béns Culturals, ICCROM, quin és el temps necessari per realitzar una avaluació complexa com aquesta. També es manifesta la necessitat que l'avaluació de riscos compti amb la validació d'un comitè d'experts d'alt prestigi nacional i internacional.
A causa del "caràcter incomplet" de l’informe d’avaluació de riscos, el MNAC sol·licita que se "suspengui el termini fixat en el cronograma aprovat mitjançant providència de 10 d’abril de 2026 fins que el govern d'Aragó proporcioni al MNAC la informació que necessita" per redactar la fase de descàrrega i desembalatge, i la fase de reinstal·lació de l’epígraf 'Riscos a curt termini' i l'epígraf 'Riscos a llarg termini'.
El museu considera manifestament "injust i infundat" que estigui corrent en contra del MNAC el termini fixat en el cronograma si la impossibilitat de complir l’esmentat cronograma està motivada perquè el museu "no pot avançar en aquest compliment ja que no disposa de la informació necessària per fer-ho". Per la mateixa raó, el MNAC manifesta la seva "impossibilitat" de continuar avançant en les següents fases de compliment del cronograma fins que l’informe d’avaluació de riscos estigui complet.
Riscos a curt termini
Per altra banda, en l'apartat de riscos a curt termini el MNAC considera que sobre els treballs previs i condicionament, el nivell general és crític; pel que fa a la fragmentació i el desmuntatge el risc és crític; pel que fa a l'embalatge i la càrrega, el risc és moderat-alt; pel que fa al transport per carretera, el nivell de risc és moderat i pel que fa a la descàrrega i desembalatge i reinstal·lació no s'ha pogut fer l'avaluació.