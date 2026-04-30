El Parlament rebutja demanar l'informe tècnic de l'Estat sobre el trasllat dels murals de Sixena

El Parlament constata que tots els informes dels experts apunten que és impossible traslladar les pintures de Sixena sense danyar-les "de forma irreparable", tal com va dir la consellera de Cultura, Sònia Hernández. Es tracta d'un punt d'una moció impulsada per Junts que s'ha aprovat amb els vots a favor de tots els grups menys Vox i PP, que hi han votat en contra. En canvi, s'ha rebutjat un altre punt del text que exigia al ministre de Cultura, Ernest Urtasun, l'informe tècnic sobre els efectes del trasllat dels murals de Sixena. En aquest cas, el PSC hi ha votat en contra al costat de Vox i PP, mentre que els Comuns s'hi han abstingut.\r\n