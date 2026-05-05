Una empresa de Madrid traslladarà una part de les pintures de Sixena a l'Aragó

El primer trasllat de pintures de Sixena de Catalunya cap a l'Aragó el farà una empresa madrilenya. El Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC) ha adjudicat via concurs aquest procés a SIT Proyectos, Diseño y Conservación SL, amb seu a Coslada, segons ha avançat El Punt Avui. Aquest trasllat forma part de la sentència que obliga al retorn de totes les obres, però cal deixar clar que es refereix a les pintures profanes. Aquest conjunt, a diferència dels murals de la sala capitular, no són objecte de disputa pels tècnics catalans. El motiu és que aquestes pintures profanes estan en condicions de conservació molt menys delicades i en suports més fàcils de moure.
Sigui com sigui, el primer pas pel retorn de les obres cap al monestir de Vilanova de Sixena el farà aquesta empresa madrilenya. SIT Proyectos, Diseño y Conservación SL va ser l'única oferta que es va presentar a la convocatòria externalitzada per a la desinstal·lació, l’embalatge, el transport i el desembalatge d’aquest conjunt artístic. El cost del procés serà de 62.508,29 euros, 20.000 euros menys del que havia pressupostat el MNAC quan va activar el concurs, a finals de febrer. En tot cas, el museu català ha de cobrir tot el cost, segons es reflectia a la sentència del Suprem.
Les actuacions començaran el pròxim 15 de maig i l'empresa madrilenya tindrà fins el 30 de novembre per dur a terme tot el procés. El MNAC haurà de retornar al monestir de Sixena vuit pintures al fresc del segle XIII, d'on van ser arrencades durant els anys seixanta del segle XX. El desembre passat, la jutgessa que instrueix el cas va instar els responsables del museu català a impulsar el moviment d'aquest conjunt concret d'obres quan abans millor, i el MNAC va treure a licitació el concurs a finals de febrer. Aquestes pintures es troben a la sala 17 de la col·lecció permanent del MNAC i, si no hi ha imprevistos, marxaran aquest mateix any.
El MNAC recorre contra el calendari de retorn
Mentrestant, el MNAC intenta frenar el calendari de retorn de les obres. Fa dues setmanes, el museu va presentar recurs contra l'ordre del jutjat d'Osca de lliurar els murals de Sixena a l'Aragó en 56 setmanes, el maig de l'any que ve. El museu diu que vol complir l'ordre de retornar les obres, però ho vol fer amb les màximes garanties tècniques. Per això, demana que la jutgessa supervisi una comissió paritària d'experts i que l'Aragó concreti en quina zona de la sala capitular del monestir de Sixena es recol·locaran les pintures, per decidir com es fa el desmuntatge i transport. El museu havia demanat 64 setmanes per fer el trasllat, però la jutgessa va retallar quasi dos mesos aquest termini després que l'Aragó proposés un termini de 28 setmanes.
L'escrit diu que s'oposa a "algunes" de les mesures adoptades pel tribunal perquè són contràries a la Constitució espanyola, que obliga els poders públics a garantir la conservació del patrimoni històric i artístic. Per això, recorda al jutjat que el poder judicial també és un poder públic i té l'obligació de garantir la preservació de les obres. De fet, el MNAC diu que no s'han tingut en compte totes les proves pericials que ha presentat, però també diu al jutjat que el recurs no significa que no vulgui complir l'ordre de retorn i que intentarà complir el calendari, que ha començat a comptar.