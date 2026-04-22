El govern espanyol trenca el silenci sobre Sixena i defensa la posició del MNAC

El ministre de Cultura, Ernest Urtasun, ha assegurat aquest dimecres que no pot compartir la sentència sobre el trasllat a l’Aragó dels murals de Sixena que "ignora" el criteri dels tècnics que han custodiat l’obra durant molts anys i que "han alertat del gravíssim risc" que pot suposar el trasllat. En una resposta a ERC al Congrés, ha destacat que amb el Guernica que s’exposa al Reina Sofia de Madrid la decisió sobre un possible trasllat depèn exclusivament del ministeri, mentre que amb Sixena hi ha una “sentència en ferm” que no es pot “ignorar”. Amb tot, ha demanat escoltar primer el criteri dels conservadors. “Això val pels tècnics del Reina Sofia que custodien el Guernica i els del MNAC que han custodiat Sixena”, ha reblat.
Davant les acusacions que no s'ha autoritzat l'informe de l'Institut del Patrimoni Cultural d'Espanya (IPCE), Urtasun ha assenyalat que la justícia insisteix que "cap informe que pugui fer hipotèticament l'IPCE aturarà la seva execució". “Què farem a partir d’ara? Treballar de la mà de la Generalitat i l’Ajuntament per protegir aquest bé patrimonial, que és el més important. I ja li anuncio que, si en el marc del patronat del MNAC s’acorda fer alguna mena de recurs per protegir-lo, això sempre comptarà amb el suport del Ministeri de Cultura, igual que l’han tingut tots els informes del MNAC”, ha afegit.
ERC veu “contundència variable”
Per la seva banda, el diputat d’ERC Francesc-Marc Álvaro ha avisat que el criteri “d’escoltar sempre els tècnics” s’hauria d’aplicar amb els murals de Sixena que hi ha al MNAC igual que es fa amb el Guernica de Picasso que s’exposa al Reina Sofia. “Per què no aquesta contundència parlant de Sixena, i no em digui, si us plau, que és perquè el tema està en mans dels tribunals”, ha dit, tot lamentant la “contundència de geometria variable” del govern espanyol.
“Tots els tècnics han dit moltes vegades que moure els frescos del MNAC causaria el seu desastre, la pèrdua de patrimoni. No n’hi ha prou que els tècnics ho hagin dit en privat en una reunió”, ha afegit. “És un desastre que un tema així hagi acabat als tribunals”, ha ressaltat, tot dient que un tema “tan sensible” pot acabar “molt malament”. “Si això es mou, serà una pèrdua”, ha conclòs, tot denunciant “l’anticatalanisme” que amaga el trasllat.